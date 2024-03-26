"Продовжив перезавантаження системи управління": Зеленський висловився з приводу звільнення Данілова з РНБО (відео)

Президент України наголосив, що він очікує зміцнення стратегічних можливостей держави прогнозувати і впливати на процеси, від яких залежить національна безпека країни.

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 26 березня прокоментував зміни, які відбулися у вівторок, і висловив свої очікування від новопризначених посадовців. Про це він повідомив у відео, яке розмістив на офіційному телеграм-каналі.

Очільник держави назвав нові призначення і звільнення "перезавантаженням системи управління нашою державою" і подякував Олексію Данілову за роботу на посаді секретаря РНБО.

"Він переводиться на інший напрямок — про це пізніше", — не уточнив президент.

Зеленський назвав нового секретаря РНБО — Олександра Литвиненка, який досі обіймав посаду керівника Служби зовнішньої розвідки України і висловив впевненість, що той поєднає свій досвід розвідника із завданнями, які стоять перед Радою нацбезпеки.

Новим керівником зовнішньої розвідки президент назвав Олег Іващенко, який також має відповідний досвід — обіймав посаду першого заступника ГУР Міноборони України.

"Загалом очікую зміцнення стратегічних можливостей нашої держави прогнозувати і впливати на процеси, від яких залежить національна безпека нашої держави. Зміцнення України і оновлення нашої державної системи на всіх напрямках буде продовжено", — констатував Зеленський.

Про ліквідацію наслідків російських обстрілів

Зеленський запевнив, що безперервно, щодня, під контролем перебуває все, що стосується ліквідації наслідків російських ударів у регіонах, зокрема в Харкові. Він висловив вдячність усім на місцях, хто працює заради людей, хто цілодобово всіма зусиллями і ресурсами намагається забезпечити людей і підприємства у постраждалих містах і населених пунктах електрикою, зв'язком, транспортом, усіма тими основами життя, які потрібні.

Вчергове президент подякував усім, хто дбає про Україну і хто захищає її.

Про 10-річчя Національної гвардії України

Крім того, президент висловив щиру вдячність всім, хто дотичний до Національної гвардії України, яка 26 березня відзначає 10-ту річницю свого заснування.

"Уся наша держава має цінувати те, що Національна гвардія України є справді незамінним елементом Сил оборони і безпеки нашої держави і багато в чому задає стандарти для всіх наших захисників і захисниць", — підкреслив Зеленський і перелічив бійців бойових підрозділів, яких відзначено державними нагородами.

Президент акцентував на тому, що підписав указ про присвоєння звання Героя України посмертно командиру 1-го загону Центру "Омега", полковнику Андрію Приймаченку.

"Взірцево хоробрі воїни у нашої держави. Пишаємось кожним", — підкреслив Зеленський.

Екссекретар РНБО Олексій Данілов після звільнення стане послом у Норвегії. Про це написав народний депутат Олексій Гончаренко в Telegram.