Після РНБО: Олексій Данілов стане послом у Норвегії, — нардеп

Офіційна інформація про майбутню посаду вже колишнього секретаря РНБО поки що невідома.

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Екссекретар РНБО Олексій Данілов після звільнення стане послом у Норвегії. Про це написав народний депутат Олексій Гончаренко в Telegram.

"Данілов іде в посли", — написав він.

Пізніше він додав, що Данілов вирушить до Норвегії.

Пост Гончаренка

Зазначимо, що офіційної інформації з цього приводу поки що немає.

Зеленський звільнив Данілова

Президент України Володимир Зеленський звільнив Олексія Данілова з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони, а також Олександра Литвиненка з позиції голови Служби зовнішньої розвідки. Відповідні укази у вівторок, 26 березня, опубліковано на офіційному порталі Офісу президента України.

Нагадаємо, президент країни Володимир Зеленський у неділю, 11 лютого, продовжив кадрові перестановки в командуванні Збройних сил України. Своїми указами він змінив керівників Об'єднаних сил ЗСУ, Десантно-штурмових військ і Сил тероборони.

А 16 березня полковника Юрія Ігната звільнили з посади начальника служби зв'язків із громадськістю Командування Повітряних Сил ЗСУ.

7 березня президент України Володимир Зеленський призначив генерала Валерія Залужного на посаду Надзвичайного і Повноважного Посла України в Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії. МЗС направило відповідний запит на агреман британській стороні.