Після РНБО: Олексій Данілов стане послом у Норвегії, — нардеп
Офіційна інформація про майбутню посаду вже колишнього секретаря РНБО поки що невідома.
Екссекретар РНБО Олексій Данілов після звільнення стане послом у Норвегії. Про це написав народний депутат Олексій Гончаренко в Telegram.
"Данілов іде в посли", — написав він.
Пізніше він додав, що Данілов вирушить до Норвегії.
Зазначимо, що офіційної інформації з цього приводу поки що немає.
Зеленський звільнив Данілова
Президент України Володимир Зеленський звільнив Олексія Данілова з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони, а також Олександра Литвиненка з позиції голови Служби зовнішньої розвідки. Відповідні укази у вівторок, 26 березня, опубліковано на офіційному порталі Офісу президента України.
Нагадаємо, президент країни Володимир Зеленський у неділю, 11 лютого, продовжив кадрові перестановки в командуванні Збройних сил України. Своїми указами він змінив керівників Об'єднаних сил ЗСУ, Десантно-штурмових військ і Сил тероборони.
А 16 березня полковника Юрія Ігната звільнили з посади начальника служби зв'язків із громадськістю Командування Повітряних Сил ЗСУ.
7 березня президент України Володимир Зеленський призначив генерала Валерія Залужного на посаду Надзвичайного і Повноважного Посла України в Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії. МЗС направило відповідний запит на агреман британській стороні.