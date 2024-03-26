Доказів немає: в оточенні Путіна не вірять у причетність України до теракту в Крокусі, — ЗМІ

За словами журналістів, Путін хоче використати теракт, щоб згуртувати росіян і викликати більше підтримки щодо війни проти України.

Президент РФ Володимир Путін продовжує стверджувати, що Україна нібито причетна до теракту в Підмосков'ї. Його найближчі соратники також підхоплюють ці твердження, хоча доказів у Кремля немає. Водночас багато представників політичної та ділової еліти РФ не вірять у зв'язок України з терористами. Про це пише видання Bloomberg.

Повідомляється, що кремлівські чиновники були шоковані нездатністю служб безпеки запобігти теракту в "Крокус-Сіті-Хол". За словами журналістів, Путін хоче використати теракт, щоб згуртувати росіян і викликати більше підтримки щодо війни проти України.

Видання пише, що Путін двічі намагався пов'язати Україну з терактом. Київ категорично заперечує будь-яку причетність до події. США вважають, що за масовим убивством стоїть угруповання "Ісламська держава".

У матеріалі йдеться, що прихильники Путіна в російській владі охоче підхоплюють твердження про причетність України до теракту. Можливо, Кремль скористається цим, щоб оголосити нову хвилю мобілізації.

За словами журналістів, теракт викликав політичні вимоги в Росії скасувати мораторій на смертну кару, який діє з 1996 року. Зараз триває активне обговорення цього питання. Це рішення має ухвалити Конституційний суд РФ.

Видання зазначило, що Путін під час зустрічі з керівниками спецслужб поставив питання, чому радикальні ісламісти нападають на Росію, якщо вона підтримує нібито "справедливе вирішення" конфлікту на Близькому Сході. Однак на тій самій зустрічі він знову розкритикував Україну і Захід.

Нагадаємо, глава Радбезу РФ Микола Патрушев вважає, що теракт у "Крокус Сіті" організувала Україна. Голова Радбезу РФ не став пояснювати, чому так вважає, хоча всю відповідальність на себе взяла міжнародна терористична група ІДІЛ.

Крім того, білоруський політик Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь перекривала кордон із Росією, щоб не пропустити терористів, які вчинили теракт у концертному залі "Крокус-Сіті" в Підмосков'ї. Були задіяні сили МВС, КДБ, військові з деяких частин. Терористи в один момент зрозуміли, що в Білорусь не пройти, а тому повернули в бік України.