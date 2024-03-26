За інформацією євродепутатки Наталі Луазо, в Європі знають, що очільник Кремля вклав величезні кошти на підтримку праворадикалів і в такий спосіб формує пул "довірених осіб та корисних ідіотів", які поширюють його пропаганду.

Спроба російського лідера Володимира Путіна звинуватити Україну в теракті у підмосковному торговельному центрі стала шоком навіть для європейських ультраправих політиків. Саме так висловила свої емоції голова підкомітету Європарламенту з безпеки та оборони Наталі Луазо на брифінгу у Києві 26 березня, пише "РБК-Україна".

Вона нагадала, що теракт у ТЦ "Крокус Сіті Хол", який стався 22 березня, здійснили терористи ІДІЛ, але Путін все одно продовжує звинувачувати Україну.

"У західноєвропейському суспільстві, навіть для ультраправих політиків, стало шоком побачити російського президента, який ігнорує реальність і вважає за краще вказувати на звичайного для нього винуватця — Україну", — зазначила Луазо.

За інформацією євродепутатки, в Європі знають, що очільник Кремля вклав "величезні кошти" на підтримку праворадикалів по всьому європейському континенту. У такий спосіб він хоче отримати "довірених осіб та корисних ідіотів", які поширюють його пропаганду.

"Ми демократичне суспільство, тому цензури як такої немає, але держави-члени дедалі більше викривають реалії іноземного втручання", — додала євродепутатка.

Зазначимо, що ультраправі партії в Європі активно виступають проти допомоги Україні у війні з Росією та продовжують спроби налагодити відносини з РФ.

Російський диктатор Володимир Путін вже кілька разів заявляв, що до теракту нібито причетна Україна. Він нафантазував, що "підозрювані", яких вдалося затримати, "направлялися у бік українського кордону".

Нагадаємо, глава Радбезу РФ Микола Патрушев вважає, що теракт у "Крокус Сіті Хол" організувала Україна. Він не став пояснювати, чому так вважає, хоча всю відповідальність на себе взяла міжнародна терористична група ІДІЛ.

Водночас Макрон відреагував на теракт у підмосковному "Крокусі", підкресливши, що цинічно звинувачувати в цьому Україну.

Російський лідер Володимир Путін хотів свого часу об'єднатися зі США в боротьбі з тероризмом, але опинився в пастці брехні та параної. Так вважає Ханна Нотте, директорка програми нерозповсюдження в Євразії в Центрі досліджень нерозповсюдження Джеймса Мартіна.