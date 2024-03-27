Убивства цивільних, тортури і страти полонених: ООН оприлюднила звіт про війну в Україні

За даними моніторингової місії ООН з 1 грудня по 29 лютого російські окупанти стратили щонайменше 32 полонених українських військових. Також зафіксовано 1 804 жертв серед цивільних, зокрема 429 загиблих.

Моніторингова місія ООН оприлюднила тридцять восьму доповідь про ситуацію з правами людини в Україні за період із 1 грудня 2023 року до 29 лютого 2024 року. Відповідний документ опубліковано на офіційному сайті організації.

У доповіді йдеться про те, що російська військова агресія та окупація українських територій призвели до серйозних порушень міжнародного права, прав людини та гуманітарного права, що матиме довгострокові наслідки для України та українців.

Як зазначають автори звіту, обстріли території України з боку ЗС РФ у грудні 2023 року та січні 2024 року призвели до різкого зростання кількості жертв серед цивільного населення порівняно з попередніми місяцями.

Так, в ООН зафіксували 1 804 жертви серед мирних жителів України за вказаний період, 712 з яких постраждали внаслідок обстрілів. Документально підтверджено, що внаслідок російської агресії в Україні загинуло щонайменше 429 цивільних осіб (232 чоловіки, 181 жінка, 10 хлопчиків і 6 дівчаток) і поранено 1 375 осіб (717 чоловіків, 576 жінок, 50 хлопчиків і 32 дівчинки).

Жертви серед цивільного населення в Україні

Найбільше, за даними організації, постраждав Харків, який зазнав численних атак з боку ЗС РФ. Крім того, серйозної шкоди завдано цивільному населенню в районах навколо Куп'янська Харківської області, Авдіївки, Донецької області та Херсона. Повідомляється, що кілька міст і селищ уздовж лінії фронту було фактично знищено.

"Обстріли і напади із застосуванням реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) на прифронтові райони стали причиною 58 відсотків жертв серед цивільного населення від загальної кількості жертв, підтверджених за звітний період", — ідеться в доповіді.

Як зазначають в ООН, переважна більшість жертв постраждали через застосування вибухових речовин із широкою зоною ураження в населених пунктах. Серед загиблих і поранених непропорційно велика частка літніх людей, особливо в районах, розташованих поблизу лінії фронту.

Статистика жертв від застосування різних типів зброї

Місія ООН також зафіксувала пошкодження або руйнування 106 навчальних закладів і 28 медичних установ.

Крім того, в ООН провели інтерв'ю з 60 українськими чоловіками, які були нещодавно звільнені з російського полону, де провели від кількох тижнів до майже двох років.

"Їхні розповіді підтвердили раніше зафіксовані факти широко розповсюджених тортур, нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження та покарання українських військовополонених у російському полоні, а також умови утримання, які не відповідають нормам міжнародного права", — наголосили автори звіту.

У доповіді зазначено, що за згаданий період ООН отримала повідомлення про 12 окремих інцидентів, під час яких було страчено щонайменше 32 нещодавно захоплених українських військовополонених.

Загалом за період із 14 квітня 2014 року до 29 лютого 2024 року в ООН зареєстрували 14 085 пов'язаних із війною випадків загибелі цивільного населення. З моменту повномасштабного вторгнення ЗС РФ в Україну 24 лютого 2022 року зафіксовано загибель щонайменше 10 675 цивільних осіб.

Статистика цивільних жертв за час повномасштабної війни

В ООН також фіксують тиск з боку окупаційної влади в окупованих районах Донецької та Луганської областей на чоловіків з метою змусити їх записатися до лав російських збройних сил і підписати контракти з Міністерством оборони РФ.

Крім того, за даними організації, окупанти чинили тиск на мешканців окупованих територій з метою примусити їх отримати громадянство і паспорти РФ, як безпосередньо, шляхом погроз і залякування, так і опосередковано. Дехто з опитаних представниками місії ООН людей розповів про обмеження на доступ до державних послуг, охорони здоров'я та працевлаштування для людей без російського паспорта.

Нагадаємо, українські військові з бригади НГУ "Азов", які повернулися з російського полону, розповіли про бездіяльність організації Червоний Хрест (КК) щодо обміну військовополоненими.

Також повідомлялося, що на територіях Харківської області, звільнених від окупації, було виявлено 28 місць, де здійснювали тортури, що є рекордним числом у всій Україні наразі.