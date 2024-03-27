"Ми будемо захищати": у Пентагоні відреагували на проліт російської ракети в Польщі

За словами спікера американського оборонного відомства Сабріни Сінгх, якщо на союзника НАТО буде "скоєно напад", то Вашингтон стане на його захист.

Речниця Пентагону Сабріна Сінгх прокоментувала інцидент із прольотом ракети Збройних сил Російської Федерації над територією Польщі 24 березня, заявивши, що США готові "захищати кожен дюйм НАТО". Про це вона сказала на брифінгу 27 березня.

Під час брифінгу один із журналістів згадав про інцидент із російською ракетою і запитав, яка позиція Пентагону з приводу того, що така держава, як Польща, може "втягнути НАТО у війну".

"Я не бачила, на що саме ви посилаєтеся. Я можу сказати, що адміністрація неодноразово заявляла, що ми будемо захищати кожен дюйм НАТО. Якщо на союзника НАТО буде скоєно напад, ми, звичайно, не хочемо цього, але ми захищатимемо кожен дюйм НАТО", — відповіла Сінгх.

За словами спікера, пріоритетом США зараз є забезпечення України "всім необхідним" на полі бою.

"Конгрес щойно ухвалив бюджет на 24 фінансовий рік, тому ми сподіваємося, що нам також вдасться ухвалити додатковий пакет щодо України, який нам потрібен, щоб продовжувати озброювати Україну тим, що їй потрібно на полі бою", — додала вона.

Проліт російської ракети в Польщі: що відомо

Нагадаємо, радник міністра оборони Польщі Мечислав Бенек повідомив, що під час повітряної тривоги в ніч на 24 березня російська ракета залетіла на територію Польщі на 39 секунд, після чого змінила курс і попрямувала в бік Львова.

Представник Оперативного командування Збройних сил Польщі, підполковник Яцек Горишевський заявив, що рішення не збивати ракету було ухвалено на основі інформації радіолокаційних систем. За його словами, у командуванні розуміли, що вона покине повітряний простір країни, а спроба збити ракету становила б ризик для місцевого населення.

У зв'язку з інцидентом у МЗС Польщі викликали посла РФ Сергія Андрєєва, однак російський дипломат так і не з'явився у відомство.

Міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш заявив, що польська влада вживатиме подальших заходів у зв'язку з поведінкою Андрєєва. За його словами, Варшава не може залишитися байдужою до такого "прояву зневаги".