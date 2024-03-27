ЗС РФ застосовують ракети "Циркон": Гуменюк попередила про загрозу для Києва (відео)

За словами спікера Сил оборони півдня, коли балістику запускали з Криму, переважно південні регіони "червоніли" на мапі повітряних тривог. Однак тепер, у разі пусків "Цирконів" область червоних маркерів поширюватиметься від півдня країни до Києва і далі на північ.

Росіяни можуть проводити точковий терор, використовуючи ракети "Циркон" із підвищеною дальністю, зокрема по Києву та області. Про це 26 березня розповіла речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону.

Вона підкреслила, що у ворога є кілька десятків таких ракет, які можуть бути розміщені в мілітарі-хабах, наприклад, на окупованому півострові Крим.

"Вони можуть продовжувати час від часу точковий терор, сфокусований, зокрема, на столиці", — зазначила Гуменюк.

За словами спікера, наразі для ворога пріоритетним залишається терористичний тиск на українців. Таким чином, коли є загроза балістичних ракет з півдня, на карті повітряних тривог зазвичай підсвічуються південні та південно-східні регіони країни. Однак тепер, у разі пусків "Цирконів" область червоних маркерів поширюватиметься від півдня країни до Києва і далі на північ.

За її словами, ворог продовжує застосовувати балістичні ракети не тільки в південних регіонах, що свідчить про його розпач і використання резервних засобів для досягнення "перемоги в тилу".

Також Гуменюк зазначила, що триває терор цивільного населення, включно з обстрілами населених пунктів і застосуванням керованих авіабомб у прифронтових територіях Херсонської області.

Нагадаємо, вранці 25 березня ЗС РФ атакували Київ балістичними ракетами "Циркон". Відомо про 10 постраждалих у Печерському районі, двоє з них були госпіталізовані.

Оглядачі Defense Express зазначали, що пуск ракет "Циркон" неможливо спрогнозувати. Час їхнього підльоту з Криму до Києва вимірюється у хвилинах.

Раніше, 23 лютого, президент РФ Володимир Путін заявив, що в країні-агресорі стартував серійний випуск нових гіперзвукових ракет "Циркон".