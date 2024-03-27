Віддячив дощем: боєць ЗСУ розповів, як забирали з поля бою тіло побратима

Після бою командир запитав бійців, чи зможуть вони повернутися і забрати тіло товариша. Ніхто не відмовився.

Під час бою на одній з ділянок фронту бійці 1-ї танкової бригади втратили побратима. Вони відійшли від позиції, а його тіло залишилося там. За кілька днів вони повернулися, щоб його забрати. Про це розповів боєць бригади з позивним "Фізрук".

За його словами, був бій, під час якого загинув один їхніх товаришів, який був на передовій від початку повномасштабного вторгнення. Українські захисники відійшли від тих позицій.

"Найтяжче що було — це витягувати побратима. Після бойового зіткнення ми 4 дні не могли його забрати. Потім командир спитав, це не наказ був: "Зможете забрати?", — розповідає "Фізрук".

Бійці навіть не обговорювали це питання, оскільки повернути додому побратима було питанням честі. Складність була в тому, що ніхто не запам'ятав, де саме лишилося тіло. Втім, захисники повернулися на поле бою і таки знайшли, що шукали. З ризиком для життя вони забрали тіло. Вже коли дісталися до точки евакуації раптово пішов дощ — його бійці розцінили як знак подяки.

"Тяжко було витягувати, точка евакуації була далеко. Потім був дощ — то була благодать. Пив ту воду дощову, була і спрага, і втома", — розповів "Фізрук".

Чоловік розповів, що його старший син теж перебуває на фронті, він за нього переживає і підтримує.

Нагадаємо, що боєць ДПСУ розповів про несподіваний ворожий штурм, оскільки окупанти використовували техніку без розпізнавальних знаків.

Раніше повідомлялося, що бійці ДПСУ розповіли про ближні бої в Новомихайлівці на Донеччині. За їхніми словами іноді вони тривають на відстані 5-10 метрів.