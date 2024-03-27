Затримки у виробництві F-35: чи поставить це під загрозу постачання F-16 Україні, – ЗМІ

Lockheed Martin вже майже на рік запізнюється з сертифікацією оновлення TR3. В Європі кілька країн планує отримати F-35, щоб замінити на винищувач F-16.

Виробник Lockheed Martin до осені 2024 року має розвʼязати проблему з оновленням TR3 для винищувача F-35. Затримка з програмним забезпеченням може змусити європейські країни змінити плани переходу з F-16. Чи може це зміститись плани постачання F-16 Україні. Про це повідомляє Defense News.

Данія, Бельгія, Норвегія, Польща і низка інших країн в Європі замовили винищувачі F-35. Оновлення Technology Refresh 3 (TR3) мало вийти влітку 2023 року. Зараз найімовірнішим сценарієм називають третій квартал 2024 року. Затримки загрожують зірвати плани Данії і Бельгії щодо заміни винищувачів F-16.

Данія отримала тільки 4 з 27 замовлених літаків F-35, тоді як Бельгія мала отримати перший F-35 із замовлених 34 у 2023 році. Бельгія вже змістила план з минулого року.

Винищувач F-35 Фото: US Air Force

"Ми просуваємося до постачання першого літака з конфігурацією TR-3. Постачання клієнтам будуть зроблені на основі розкладу тестування TR-3, що залишився", — заявили в Lockheed Martin й відмовились повідомити, коли європейські покупці отримають свої наступні літаки.

Наразі Данія все ще виконує оперативні завдання на F-16, але вони ще не можуть спрогнозувати доставку F-35, тому вивчають можливість отримання додаткових винищувачів з інших країн. Норвегія заявила, що існує ризик, що повна експлуатаційна потужність флоту F-35 буде відкладена. Норвегія та Нідерланди стикаються з меншою терміновістю, оскільки вони вже мають більшу частину замовлених F-35. Королівські ПС Норвегії вивели з експлуатації F-16 у 2022 році, а Королівські ПС Нідерландів планують зробити те саме до жовтня.

В Міноборони Данії заявляють, що затримка з F-35 не має впливати на постачання літаків F-16 в Україну. Так само заявили у Норвегії, яка планує продавати F-16 міжнародним партнерам.

Нагадаємо, експерти назвали F-35 найкращим винищувачем для повномасштабної війни.

13 березня у Міноборони США дозволили масштабне виробництво винищувачів F-35.