"Процедура вже почалася": у РФ хочуть визнати Пугачову іноагентом, — росЗМІ

Останнім часом Примадонна часто ставала об'єктом хейту для росіян. Так, зовсім нещодавно Аллі Пугачовій дорікнули в тому, що у своїх соцмережах вона ніяк не відреагувала на скоєний у "Крокусі" теракт, унаслідок якого загинули десятки людей.

Співачку Аллу Пугачову, яка раніше заявляла про підтримку України у війні з Росією, у рідній країні хочуть визнати іноагентом. Про це повідомляють росмедіа з посиланням на заяву громадського діяча Віталія Бородіна.

Він сказав, що процедура визнання вже почалася: за його заявою Генпрокуратура направила відповідне звернення до Мін'юсту.

Зазначимо, що раніше Аллу Пугачову вже вимагали визнати в Росії іноземним агентом. Це сталося після того, як 74-річна Алла Борисівна в короткому відеозверненні сказала про те, що "нормальні люди не збираються повертатися в Росію". Після теракту в "Крокусі" Пугачову також захейтили в соцмережах — за те, що вона не висловила співчуття сім'ям загиблих. Крім того, під критику потрапив і її чоловік гуморист Максим Галкін. Його звинуватили в тому, що він не призупинив свої виступи в Ізраїлі у зв'язку з терактом.

Варто також згадати, що у вересні 2022 року Алла Пугачова опублікувала в соцмережах звернення до Мін'юсту РФ, у якому попросила зарахувати себе до лав іноагентів.

"Прошу зарахувати мене до лав "іноагентів" моєї улюбленої країни. Тому що я солідарна зі своїм чоловіком — чесною, порядною і щирою людиною, справжнім і непідкупним патріотом Росії, який бажає батьківщині процвітання, мирного життя, свободи слова і припинення загибелі наших хлопців за ілюзорні цілі, які роблять нашу країну ізгоєм і обтяжують життя наших громадян", — написала тоді Примадонна.

Думки росіян про те, чи потрібно визнавати іноземним агентом популярну в країні попзірку, розділилися. Хтось не згоден з такою ініціативою, а хтось навіть застосувати жорсткіші заходи до Алли Борисівни:

"Що за нафіг?"

"Однозначно ні".

"Можна і посадити".

"І конфіскувати майно, що залишилося в Росії".

"Навіщо?"

"Насамперед позбавити всіх держнагород, решта — пил".

"Годується коштом Максимкиних висерів, значить така ж гнила с*ка!"

"Якщо вважати це визнанням і знаком якості — то, звісно, так".

"Та всім плювати! Кому вона потрібна?"

"Звичайно, ні".

"Який іноагент? У нас усі, хто проти війни, іноагенти?"

Нагадаємо, раніше Алла Пугачова відреагувала на обстріл ЗС РФ Кривого Рогу. Примадонна залишила свій коментар на сторінці в соціальній мережі Наталії Могилевської, яка стала свідком трагедії. Вона назвала те, що відбувається, "жахом".

Також ЗМІ писали про те, що Філіп Кіркоров видалив із соцмереж пости про Пугачову. Раніше він публікував пости, в яких зізнавався їй у коханні. Навіть після того, як Примадонна покинула РФ і переїхала до Ізраїлю зі своїм чоловіком Максимом Галкіним. Але після "майже голої вечірки" Насті Івлєєвої Кіркорова "скасували", тож він робить усе, щоб реабілітуватися і повернутися на сцену.