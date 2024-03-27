Наступник JAS 39 Gripen: ВПС Швеції задумалися над створенням винищувача майбутнього

Військові замовили компанії Saab концептуальне дослідження зі створення винищувача, який замінить Gripen. Однак експерти сумніваються в доцільності такого кроку.

Компанія Saab отримала від шведського Управління матеріального забезпечення оборони (FMV) замовлення на проведення концептуальних досліджень, пов'язаних зі створенням майбутнього винищувача. Розглядаються три шляхи, один з яких призведе до вибору наступника багатоцільового винищувача JAS-39E/F Gripen. Про це повідомила пресслужба шведської компанії.

Йдеться про концептуальні дослідження пілотованих і безпілотних рішень у системній перспективі, розробку технологій і демонстрацію результатів. При цьому Saab тісно співпрацюватиме з FMV, збройними силами Швеції, Шведським агентством оборонних досліджень, GKN Aerospace та іншими промисловими партнерами.

Тим часом оглядачі Defence 24 зазначили, що шведські повітряні сили не особливо гостро потребують наступника Gripen. Річ у тім, що наразі 60 літаків JAS-39 варіанту C/D переобладнуються у версію E/F. Модернізовані машини, зокрема, будуть оснащені радарами AESA. Крім того, літаки версії E/F мають більшу дальність польоту і можливості з несення зброї.

"Ці машини, що являють собою практично новий тип літака з урахуванням масштабів змін, тільки надходять на озброєння. І разом із нещодавно замовленими літаками раннього попередження та управління Saab GlobalEye є досить прийнятним рішенням протягом ще понад 10 років" — вважають експерти.

Однак концептуальне дослідження нового винищувача вже замовлено і буде проведено протягом 2024-2025 років. Ба більше, генеральний директор Saab Мікаель Йоханссон заявив, що його компанія проведе відповідні дослідження і навіть вкладе кошти, щоб мати можливість випробувати пов'язані з цим нові технології. При цьому яких саме сфер торкнуться в дослідженнях і що буде являти собою концепт нового винищувача поки не відомо.

Нагадаємо, Шведський виробник Saab показав передсерійний винищувач Gripen E для проходження випробувань. Армія замовила версію літаків, який зможуть нести 16 авіабомб або до 4 протикорабельних ракет RBS 15.