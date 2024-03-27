"Квиток в один кінець": ЗС РФ стали рідше штурмувати Кринки через великі втрати, — Братчук

За словами представника Одеської ОВА, на лівобережжі Дніпра три доби спостерігалося затишшя, адже формувати штурмові групи окупантам стало складніше. Крайні 3 спроби атакувати закінчилися відступом.

У російських окупантів залишається наступальний потенціал, проте українські захисники його активно знищують. Водночас, є ознаки того, що лінія бойового зіткнення стабілізується. Детальніше про ситуацію на фронті в ефірі телеканалу Freedom розповів речник Української добровольчої армії "Південь" та голова Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук.

За його словами, найактивніше зараз на лівому березі Дніпра в Херсонській області та в районі Авдіївки на Донбасі, де у ЗС РФ є тактичне просування на 100-300 метрів.

На лівобережжі останні кілька днів спостерігалися оперативні паузи і затишшя. Противнику тепер дедалі складніше збирати штурмові групи, адже в будь-якому разі вони всі отримують "квиток в один кінець".

"Ворог протягом доби — одних, других, третіх, не проводив жодних штурмових дій. Вчора ворог спробував три рази штурмувати українські позиції. Три рази ці атаки захлинулися, були безуспішними... Це на сьогодні є великою проблемою для росіян. Звідси і виникнення подібних оперативних пауз. Не тому, що вони не хочуть атакувати, адже ніхто не змінював завдання на лівому березі для російської армії. Їм необхідний цей плацдарм у районі Кринок, але знищити його не виходить. Техніку окупанти не використовують, бо її вражають ЗСУ", — каже Сергій Братчук.

Окремо представник УДА "Південь" додав, що українські війська ведуть активну контрбатарейну боротьбу з правого берега Херсонської області. Артилерія працює чітко і допомагає аеророзвідка. Постійно застосовуються дрони, які активно виконують свою роботу.

"Тому певна активізація є на лівому березі. Успіхів у ворога немає ніяких", — підсумував Сергій Братчук.

Нагадаємо, 19 березня повідомлялося, що ЗС РФ під час штурмів Кринок у Херсонській області зазнають втрат до 70%, про що заявила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк. За її словами, противник намагається повернути втрачені позиції та вибити ЗСУ з плацдармів, однак безуспішно. Загалом ситуація досить напружена.