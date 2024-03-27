Планував переховуватись в Україні: СБУ затримала охоронця російської катівні у Херсоні

Підозрюваний після деокупації Херсону спалив вороже "посвідчення тюремного наглядача" та намагався переховуватись у місті, постійно змінюючи місце проживання, доки йому б не виповнилось 60 років і він зміг би виїхати за межі України.

Служба безпеки України затримала у Херсоні місцевого мешканця, який у період окупації міста охороняв російську катівню, а після повернення до Херсону українських військ та деокупації міста спалив документи, які підтверджували його співпрацю з росіянами. Чоловік планував втекти з України, як тільки йому б виповнилось 60 років. Про це повідомила пресслужба СБУ.

"Під час звільнення обласного центру він спалив вороже "посвідчення тюремного наглядача" та переїхав до орендованої квартири, щоб "замести сліди". У такий спосіб він планував переховуватись до січня 2025 року, коли йому виповниться 60 років, а потім виїхати за кордон як переселенець з півдня України", — йдеться у повідомленні.

У відомстві уточнили, що чоловік добровільно вступив до "адміністрації" російської тюрми, яка діяла у захопленій на той час місцевій виправній колонії. Там його призначили "молодшим інспектором відділу нагляду та безпеки" окупаційної установи.

"На цій "посаді" він охороняв камери, в яких тримали ув’язнених учасників руху опору в регіоні. У застінках рашисти катували українських патріотів і намагалися "вибити" з них згоду на співпрацю з агресором", — повідомили в СБУ.

Підозрюваного затримали в одній з орендованих квартир, де знайшли формений одяг російського зразка, який йому видали окупанти. Крім того, докази співпраці з окупантами знайшли у мобільному телефоні, вилученому правоохоронцями під час затримання.

Наразі фігурант, який до початку повномасштабного вторгнення РФ працював інженером-електромеханіком на місцевому підприємстві, перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Це не перше затримання колишніх охоронців російських катівень у Херсоні. 25 березня Служба безпеки України затримала ще двох колаборантів, які під час окупації Херсону охороняли місцеву катівню, в якій росіяни утримували українських активістів та знущались з місцевих мешканців з патріотичною позицією.

Крім того, 27 березня правоохоронці затримали двох агентів ФСБ, які готували ракетні удари по військових частинах Сил оборони та об’єктах енергетики, а також об’єктах телекомунікацій у трьох регіонах.