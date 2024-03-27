Форма дискримінації: "зарплатне" бронювання негативно вплине на економіку, — експерт

За словами директора "Інституту світової політики" Євгена Магди, більш правильним підходом буде дати можливість підприємствам самостійно обирати, яких працівників бронювати.

Проєкт закону про мобілізацію, що пропонує бронювання тільки для осіб із доходом вище 35 тисяч гривень, ставить під сумнів соціальну стійкість і може мати серйозні наслідки в разі воєнних дій. Про це повідомляє директор "Інституту світової політики" Євген Магда в блозі на порталі Liga.net.

"Складається враження, що влада забула, який сенс узагалі закладається в поняття бронювання", — наголосив експерт.

Водночас він наголосив, що бронювання — не про порятунок від мобілізації певних категорій людей, а механізм, який має працювати на забезпечення економічної безпеки України і допомагати вистояти нашій економіці.

Євгенія Магда додав, що в Україні середня зарплата заледве сягає позначки у 20 тисяч гривень, тому підхід до бронювання на основі заробітної плати є явною формою дискримінації. Крім того, критикується модель бронювання бійців на передовій за те, що вона може призвести до того, що люди з невисоким доходом жертвуватимуть своїм життям заради фінансово забезпечених.

"Найбільш логічна і справедлива модель мобілізації полягає не в підрахунку чужих грошей. І не в спробах оподаткувати "трусів". Куди логічніше надавати можливість підприємствам самостійно обирати, яких працівників бронювати. І що більше підприємство, що більше податків воно генерує, що більше має робітників — то більше прав на бронь воно має отримувати. Тому що підприємство утримує на плаву нашу економіку, інвестує в оборону країни, і підвищує наші шанси перемогти РФ", — резюмував Магда.

Нагадаємо, що голова комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха в інтерв'ю від 12 березня заявив, що наразі обговорюють дві моделі економічного бронювання.

А 14 березня Дмитро Наталуха повідомив, що до кінця березня у Верховній Раді планують зареєструвати законопроєкт про економічне бронювання від мобілізації.

Зі свого боку виконавчий директор сайту з пошуку роботи Артур Міхно 15 березня заявив, що в Україні значна кількість громадян отримують заробітну плату понад 35 тисяч гривень. Це, зокрема, стосується представників менеджерських позицій, як-от керівники відділів або директори, а також багатьох робочих спеціальностей.