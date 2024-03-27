Мобілізація в Україні: кого з чоловіків дозволено примусово доставляти до ТЦК

До бази "Оберіг" можуть внести чоловіків, які не прибули за повісткою, не повідомили про свої дані чи іншим способом ухилилися від служби. Щодо таких громадян роблять помітки про перебування в розшуку, розповів заступник начальника Івано-Франківського обласного ТЦК та СП Роман Боднар.

В Івано-Франківській області 39 тисяч військовозобовʼязаних громадян розшукують за неявку до ТЦК та СП. Про це повідомив заступник начальника Івано-Франківського обласного ТЦК та СП, начальник сектору мобілізаційно-оборонної роботи Роман Боднар в інтервʼю "Західний курʼєр".

Він зауважив, що в регіоні в систему "Оберіг" занесено дані близько 90% військовозобовʼязаних громадян. Наразі туди надходять дані не з усіх реєстрів.

"Усі ці люди офіційно перебувають у розшуку поліції. Осіб, які є в цій базі, поліція має право примусово доставляти до ТЦК в порядку адміністративного затримання", — сказав він.

За його словами, особа потрапляє до бази, якщо не прибула за повісткою, не повідомила передбачені законом дані, чи іншим способом ухилилася від служби. Зокрема, щодо такого громадянина роблять помітку, що той перебуває в розшуку.

Боднар розповів, що через це можуть виникнути певні неприємні моменти. Наприклад, людина, що має право на відстрочку, проте не оновила дані в ТЦК, при виїзді за кордон подає потрібні документи, але їй кажуть, що вона перебуває у розшуку. Тому особу не пропускають та направляють до ТЦК.

"Таких осіб, станом на грудень 2023 року у нас в області було 36 тисяч. За поточний рік в цю базу внесли ще три тисячі громадян. Всі ці люди офіційно знаходяться у розшуку", — наголосив він.

Роман Боднар зауважив, що чоловіка можуть зупинити на вулиці, перевірити по базі "Оберіг" і примусово доставити до ТЦК.

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