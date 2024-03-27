Українців закликали не ігнорувати повітряну тривогу: у ЗСУ відреагували (відео)

За словами речниці Сил оборони Півдня Наталії Гуменюк, на третій рік повномасштабної війни варто усвідомлювати, що попередження про небезпеку актуальні постійно, незважаючи на день тижня.

Українців попередили про те, що 27 березня абсолютно не варто ігнорувати повітряну тривогу, а до укриттів потрібен цілодобовий безперешкодний доступ. Пов'язано це може бути з підвищеною загрозою обстрілу. На цю тему висловилася керівниця пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк в ефірі телеканалу "Новини.Live".

За її словами, в умовах війни ігнорувати тривогу не можна в жодному разі, тому публікація заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості Тимура Ткаченка пiдходить до будь-якого з днів боротьби з Росією.

"Такі попередження постійно актуальні, особливо під час війни. Щодня кожен українець має звертати на це увагу та, за потреби, спускатися в укриття для власної безпеки", — заявила Наталія Гуменюк.

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Загроза для українців 27 березня: заява міністра

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Тимур Ткаченко у своєму Telegram-каналі написав, що в середу українцям краще не ігнорувати повітряну тривогу. При цьому подробиць із цього приводу від нього більше не прозвучало.

"Всім балансоутримувачам і власникам укриттів необхідно забезпечити цілодобовий та безперешкодний доступ до них", — ідеться в повідомленні.

Українців попередили не ігнорувати сигнали повітряної тривоги

На момент публікації матеріалу Тимур Ткаченко ніяк не прокоментував своє попередження.

Нагадаємо, 27 березня речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк повідомила, що росіяни можуть проводити точковий терор, використовуючи ракети "Циркон" із підвищеною дальністю, зокрема по Києву та області.

Пізніше вона пояснила свої слова тим, що противник намагається тиснути з несподіваних напрямків. Противник не зупиняється в модернізації свого озброєння і доволі часто повертається до ударів з тактичної авіації.