Колишні військовополонені після реабілітації повинні будуть повторно пройти ВЛК, — Міноборони

За даними українського оборонного відомства, тривалість лікування залежатиме від конкретного випадку, але часових рамок жодних немає. У разі придатності боєць буде змушений повернутися до виконання своїх обов'язків.

Після повернення з російського полону українським військовослужбовцям необхідна реабілітація. Представники Міністерства оборони у відповіді для видання "УП.Життя" розповіли, скільки вона може тривати.

Зазначається, що реабілітація військовослужбовців не має жодних часових рамок, однак після того, як боєць повністю одужає від наслідків полону, його знову можуть відправити на фронт.

"Тривалість реабілітаційного лікування звільнених військовослужбовців залежить від кожного конкретного клінічного випадку. Реабілітаційна допомога в реабілітаційних госпіталях (відділеннях) надається мультидисциплінарною реабілітаційною командою протягом реабілітаційного циклу", — ідеться в повідомленні.

Примітно, що в разі медичних і психологічних показників колишні військовополонені можуть проходити кілька реабілітаційних циклів на рік. Уже наприкінці вони повинні будуть повторно пройти медкомісію, де буде визначено рівень їхньої придатності до військової служби.

Там враховуватимуть такі дані, як ідеться в матеріалі:

вік;

освіту;

військову спеціальність;

підготовку;

досвід;

фактичну працездатність;

мотивацію для подальшої служби;

думку командування та начальника медичної служби військової частини;

можливість подальшого проходження служби на тій посаді, яка найбільше відповідає стану здоров'я.

Відповідно, у Міноборони підсумували, що якщо полону та реабілітації бійця визнають придатним, тоді він повинен буде повернутися до виконання своїх обов'язків.

Нагадаємо, 16 березня повідомлялося, що РФ звинувачує Україну у зриві обміну полоненими, однак омбудсмен Дмитро Лубінець переконаний, що це відбувається через дії противника. За його словами, російська сторона сама зриває переговорний процес і подальші обміни, а потім звинувачує в цьому Київ. У телефонних розмовах із сім'ями бійців ЗСУ противник закликає їх виходити на протести проти влади.