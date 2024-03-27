"Уперше з 2022 року": ЗС РФ атакували житловий район Харкова авіабомбами (фото)

За словами керівника Слідчого управління поліції регіону Сергія Болвінова, під ударами опинився Шевченківський район міста. Перше влучання було по школі, а друге — посеред житлових будинків. Кількість постраждалих зросла до 16 осіб.

Російські окупанти вкотре посеред дня атакували Харків. Унаслідок двох вибухів загинула одна людина, а ще понад десять — отримали поранення. Фокус зібрав усе, що відомо про ворожий терор.

За даними мера міста Ігоря Терехова, противник завдав удару по житловому мікрорайону Харкова. Унаслідок цього було пошкоджено п'ятиповерхові будинки, у яких жили люди. Постраждав й інститут невідкладної хірургії.

"Обхід квартир у постраждалих будинках триває. Шукаємо тих, хто потребує допомоги", — написав Ігор Терехов у своєму Telegram-каналі.

Одна людина внаслідок ворожого обстрілу загинула, а ще 16 дістали поранення — серед них щонайменше чотири дитини.

Росіяни вперше за два роки атакували Харків авіабомбами Фото: Скриншот

Кореспондент "Суспільне Харків" поділився, що влучання було зафіксовано також на дитячому майданчику між двома багатоповерховими будинками. Вибуховою хвилею обірвало фасади та балкони щонайменше у двох будівлях. А тіло загиблого лежало поруч з одним із під'їздів.

Керівник Слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook розповів, чим саме могли вдарити окупанти по місту.

Росіяни вперше за два роки атакували Харків авіабомбами Фото: Facebook

"По Харкову вдарили авіабомбами — вперше з 2022-го року. Під ударом Шевченківський район. За інформацією, що перевіряється, ворог застосував дешевий аналог крилатої ракети. Це УМПБ Д-30 СН, що виготовлений на базі ФАБ-250. Маємо два прильоти — перше влучання по загальноосвітній школі, друге прямо посеред житлових будинків", — написав Сергій Болвінов.

Окремо було зазначено, що противник не застосовував авіацію для ударів по житлових кварталах Харкова вже два роки. Відповідно, терор може тривати, тому громадянам необхідно відповідальніше ставитися до сигналів повітряної тривоги і спускатися в укриття.

Нагадаємо, 27 березня повідомлялося, що росіяни атакували Миколаїв балістичною ракетою, внаслідок чого в місті пролунали потужні вибухи. Повітряні сили попереджали про ймовірність застосування ворогом балістичного озброєння зі східного напрямку. У мерії та ОВА підтвердили приліт.