Усунули давню проблему: у мережі з'явилося перше фото поліпшеного F-22 Raptor

Американська машина давно піддавалася критиці через невелику дальність польоту щодо інших бойових літаків. Тепер розробники мають намір усунути проблему на тлі потенційної появи театру військових дій у Тихоокеанському регіоні.

Багатоцільовий винищувач п'ятого покоління F-22 Raptor продовжує розкривати свій потенціал завдяки новим рішенням. Так розробники оснастили літак зовнішніми паливними баками і сенсорними капсулами, які підвищують стелс-характеристики машини. Про це з посиланням на OSINT-спостерігачів повідомили оглядачі Zona Militar.

Автори публікації пишуть, що F-22 володіє і без того низькими характеристиками радіолокаційної помітності, тепер же був помічений модернізований варіант літака з інфрачервоними стелс-датчиками. Як повідомили OSINT-спостерігачі, випробувальний політ винищувача проходив у районі аерокосмічного порту Мохаве, недалеко від авіабази Edwards Air Force Base ВПС США.

"У нові капсули Raptor будуть вбудовані нові інфрачервоні датчики системи пошуку і стеження (IRST). Цю функцію спочатку планувалося впровадити на етапі проєктування і розробки YF-22, але з бюджетних міркувань від неї відмовилися на користь інших можливостей", — пишуть експерти.

Також аналітики зазначили, що порівняно з нинішніми 600-галонними паливними баками, нова стелс-конструкція не впливає на радіолокаційну помітність і характеристики літака. А що стосується нових капсул, то в них, крім датчиків IRST, можуть розміщуватися засоби зв'язку і системи протидії.

Відповідь на критику

На адресу F-22 неодноразово лунала критика щодо можливостей використання літака як елемента стратегічного стримування. Іншими словами, через малий радіус польоту машина серйозно "просідала" в плані корисності як платформи для ядерних боєзарядів. Навіть для виконання бойових завдань у таких регіонах, як Індо-Тихоокеанський, можливостей літака, щоб долати величезні відстані, може не вистачити.

Тому на додаток до нових капсул було розроблено ще одне удосконалення, покликане поліпшити одне з обмежень F-22, а точніше, його малий радіус дії. При цьому рішення з додатковими паливними баками має логічний вигляд на тлі можливої появи театру військових дій у Тихоокеанському регіоні, де китайська ППО стає потужнішою.

Зображення раннього варіанта 480-галонного бака для F-35 (ліворуч) і 460-галонного, який компанія Lockheed Martin спочатку планувала сертифікувати для винищувача Joint Strike Fighter

Таким чином оснащення додатковими баками покликане позбавити винищувач цього недоліку, при цьому в разі потреби їх можна скинути для відновлення колишньої радіолокаційної непомітності. Пілон, на якому кріпляться баки, найімовірніше, прибиратимуть разом із ними, але як саме відновлюватиметься сигнатура літака після їхнього скидання, залишається комерційною таємницею.

"У будь-якому разі, розробка нових баків для F-22, схоже, йде за графіком. Якщо випробування пройдуть успішно, вони можуть надати величезну допомогу, дозволивши F-22 зберегти за собою звання короля неба до появи бойового літака NGAD", — підсумували оглядачі.

Раніше Фокус переклав статтю Ставроса Атламазаоглу про хід розробки винищувача 6 покоління для Повітряних сил США. У матеріалі йшлося про те, що компанія Pratt & Whitney оголосила про завершення критичного етапу оцінки адаптивної силової установки наступного покоління в рамках повного огляду проєктного рішення конструкції двигуна NGAD.