Деякі ЗМІ на Заході недостатньо шоковані ударами РФ по Україні, – МЗС Польщі

Американський пакет допомоги для України, як заяивив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, є дуже терміновим і вкрай необхідним.

Україна зазнає потужних російських повітряних атак, а західні ЗМІ ця тема "недостатньо шокує". Про це заявив у середу, 27 березня, в Ризі міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, інформує РАР.

Дипломат заявив, що американський пакет допомоги для України є дуже терміновим і вкрай необхідним. На його думку, союзники разом із Польщею повинні думати про те, як допомогти Україні зараз.

"Ми отримуємо лише фрагменти того, що переживає Україна. Мені здається, що деякі ЗМІ на Заході недостатньо шоковані цією безпрецедентною хвилею повітряного тероризму проти України", – наголосив він.

Він прокоментував нещодавній інцидент з ракетою військ РФ в польському повітряному просторі. З його слів, Варшава залишає за собою право захищати власну територію, але й натякнув щодо відповідальності НАТО.

Проліт російської ракети в Польщі: що відомо

Мечислав Бенек, радник міністра оборони Польщі, що російська ракета під час повітряної тривоги в ніч на 24 березня залетіла на територію Польщі на 39 секунд. Після цього вона змінила курс і попрямувала в бік Львова.

Підполковник Яцек Горишевський, представник Оперативного командування Збройних сил Польщі, заявив, що рішення не збивати ракету ухвалили на основі інформації радіолокаційних систем. З його слів, у командуванні розуміли, що повітряний простір країни ракета покине, а спроба збити ракету становила б ризик для місцевого населення.

Нагадаємо, 27 березня у Пентагоні відреагували на проліт російської ракети в Польщі. За словами спікера американського оборонного відомства Сабріни Сінгх, якщо на союзника НАТО буде "скоєно напад", то Вашингтон стане на його захист.