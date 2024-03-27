В ЄС вирішили "утримати" €5 мільярдів доходів з російських активів: в Україні не згодні, — ЗМІ

За даними видання, йдеться про кошти, накопичені за 2022-2023 роки. Їх вирішили зберегти як "буфер" для європейського депозитарія.

Україна розчарована через те, що не отримає доходи від заморожених активів РФ за 2022-2023 роки. У Євросоюзі вирішили "утримати" 5 мільярдів євро цих надходжень. Деталями поділились у Politico.

У матеріалі йдеться, що Україна "відчайдушно" потребує грошей на боєприпаси. Єврокомісія запропонувала використати 90% доходів, отриманих з заморожених у Європі російських активів, на закупівлю зброї.

"Але блок обмежує себе доходами, накопиченими після 15 лютого 2024 року — дати, коли перша частина законодавства була схвалена столицями ЄС. Прибуток, отриманий до цього часу, залишиться в Euroclear, брюссельському депозитарії цінних паперів", — пояснили у виданні.

Прибутки з ворожих активів за 2022-2023 роки мають відокремити та зберігати "до отримання подальших вказівок". У ЄС пропонують, щоб ці гроші призначались для "витрат, ризиків і збитків, понесених центральними депозитаріями цінних паперів (…) через війну в Україні".

Водночас неназваний бельгійський чиновник розповів, що станом на лютий російські організації подали 94 позов. Вони вимагають відшкодування коштів після того, як їхні інвестиції та прибутки заморозили.

Повідомляється, що Україна не згодна з рішенням Євросоюзу та вважає його помилковим.

"Я ніколи не чув, що 5 мільярдів євро є буфером для Euroclear. Це надто велика (сума, — ред.) грошей, щоб бути буфером для будь-якого потенційного позову", — пояснив міністр юстиції Денис Малюська.

Українські чиновники наголошують, що сума не узгоджується з втратами Euroclear. Через прямі наслідки війни депозитарій втратив лише 34 мільйонів євро доходу.

Водночас фахівці з права пояснили, що арешт доходів "заднім числом" міг би обернутись проблемою. Експерти назвали це юридичним мінним полем.

Нагадаємо, високий представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель 17 березня заявив, що пропонуватиме ЄС направити 90% доходів від російських активів на зброю для України.

Згодом голова МЗС Естонії Маргус Цахкна заявив, що країна виступає за використання для підтримки оборони України усіх активів РФ, а не лише відсоткових доходів. З його слів, юридично це можливо, але у Європі "відсутня політична воля".