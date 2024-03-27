Навчав ЗСУ: Польща відкликала командувача Єврокорпусу через шпигунський скандал

У Міноборони Польщі ухвалили рішення у зв'язку з отриманням нової інформації щодо офіцера. На посаду командувача призначать іншого військового.

Генерал-лейтенанта Ярослава Громадзінського відкликали з посади командувача Єврокорпусу (багатонаціональні сили швидкого реагування Євросоюзу). Служба військової контррозвідки почала перевірку щодо нього. Про це повідомило Міноборони Польщі.

Рішення ухвалили у зв'язку з отриманням нової інформації щодо офіцера. Також це стосується захисту секретної інформації.

"Ухвалене рішення щодо звільнення генерал-лейтенанта Громадзінського з посади командувача Єврокорпусу та його негайного повернення до країни", – йдеться у повідомленні.

На посаду командувача Єврокорпусу буде негайно призначено іншого офіцера. Як вказано у заяві Міноборони, це дозволить забезпечити безперервність функціонування командування відповідних підрозділів.

Ярослав Громадзінський Фото: Х/Ярослав Громадзінський

У відомстві цитують фрагмент "Закону про захист вітчизни". У ньому йдеться щодо "розслідування щодо допуску до державної таємниці". Вказано про те, що професійний військовослужбовець може бути звільнений з посади у разі відкриття вивірчих проваджень, передбачених відповідними нормами законодавства від 5 серпня 2010 року. Подробиць причин перевірки не назвали.

За даними Міністерства національної оборони, провадження Служби військової контррозвідки стосується "довідки щодо особистої безпеки генерал-лейтенанта Ярослава Громадзинського у зв’язку з отриманням нової інформації про офіцера". Сертифікат особистої безпеки отримує особа, яка відповідає встановленим законодавством умовам щодо забезпечення захисту секретної інформації від несанкціонованого розголошення.

Шпигунський скандал

Як повідомляє Onet, генерала Громадзінського звільнили без попереднього повідомлення НАТО. Справа ускладнюється тим, що зараз Єврокорпус перебуває на постійному бойовому чергуванні альянсу.

Напередодні вступу на посаду він пройшов повну процедуру перевірки службами та отримав дозвіл на доступ до інформації стосовно найвищого рівня секретності в Польщі та НАТО – Cosmic Top Secret. До зайняття однієї з найважливіших посад в Альянсі до нього у служб не було заперечень.

"Якщо у служб виникають якісь підозри щодо офіцера, який служить в НАТО, його викликають у країну на співбесіду. Якщо справа серйозна, його вилучають зі структур, заздалегідь повідомляючи про це союзників, а не влаштовуючи міжнародний скандал, як у випадку з генералом Громадзінським. Це удар не лише по генералу, але й по іміджу польської держави. Тому що це нечувано, щоб у такий спосіб звільнили командувача міжнародної військової структури", – каже один зі співрозмовників видання.

Біографія Ярослава Громадзінського

Генерал-лейтенант Ярослав Громадзінський працював на посаді радником-координатором начальника Генерального штабу Війська Польського. Раніше він був першим командиром 18-ї механізованої дивізії, сформованої у 2018 році. Очолив Єврокорпус у червні 2023 року.

Останніми місяцями генерал Громадзінський також служив у Міжнародній групі допомоги Україні у німецькому Вісбадені. Разом з американськими військовими він відповідав за підготовку українських військових.

Що таке Єврокорпус

Єврокорпус – незалежний європейський формат військового-політичного співробітництва. Структура створена у 1992 році за ініціативи Німеччини та Франції. Він існує у складі багатонаціонального штабу і бригади забезпечення. Франція, Німеччина, Іспанія, Бельгія, Польща і Люксембург – основні учасники. Єврокорпус у листопаді 2019 року пройшов сертифікацію на виконання завдань у складі сил швидкого реагування Північноатлантичного альянсу. Корпус брав безпосередню участь у миротворчих місіях ООН у Боснії та в Косові (KFOR), а також був частиною Міжнародних сил сприяння безпеці в Афганістані.

Нагадаємо, 27 березня міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Україна зазнає потужних російських повітряних атак, а західні ЗМІ ця тема "недостатньо шокує". Він прокоментував нещодавній інцидент з ракетою військ РФ в польському повітряному просторі. З його слів, Варшава залишає за собою право захищати власну територію, але й натякнув щодо відповідальності НАТО.