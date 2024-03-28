"Не влаштовує результативність": у ЗСУ назвали причину посилення ракетних атак ЗС РФ (відео)

За словами спікера Сил оборони півдня Наталії Гуменюк, основними цілями окупантів наразі є промисловість та енергетика України.

Останніми днями Збройні сили Російської Федерації почали частіше атакувати територію України, оскільки накопичили для цього достатню кількість ракет. Про це сказав речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

За словами Євлаша, російські удари по Україні не стали раптовими, проте зараз вони особливо помітні.

Він зазначив, що ЗС РФ витримали так звану тактичну паузу, що дало їм змогу накопичити достатню кількість ракет, щоб здійснювати обстріли України по кілька разів на тиждень.

Ілля Євлаш про обстріли України

Зі свого боку речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк вказала на те, що ЗС РФ намагаються завдавати точкових ударів, зокрема балістичними ракетами.

"Очевидно, що ворога не влаштовує результативність роботи нашої протиповітряної оборони. І вони вишукують способи отримання для себе перемог поза лінією фронту. На фронті в них немає переконливих перемог, тому їм потрібні (перемоги — ред.) на інших локаціях", — сказала речниця.

Гуменюк зазначила, що, завдаючи по території України точкові ракетні удари, окупанти, зокрема, розробляють маршрути для атак БПЛА. Вона також повідомила, що ворог посилив розвідку дронами.

За словами Гуменюк, головними цілями росіян зараз є промисловість та енергетика України.

Наталія Гуменюк про обстріли України

Нагадаємо, 27 березня російські окупанти двічі вдарили по Харкову: перший раз по загальноосвітній школі, другий — по дитячому майданчику між п'ятиповерхівками. Попередньо відомо, що обстріл було здійснено модифікованим боєприпасом УМПБ Д-30.

Раніше, 5 березня, спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що ЗС РФ намагаються знайти нову тактику обстрілів. За його словами, пуски поодиноких російських ракет, як це було зафіксовано під час атаки по Дніпру 4 березня, можуть свідчити про дефіцит.