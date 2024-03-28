Удар ЗС РФ по Харківській області: загинула 12-річна дитина, — прокуратура

За даними слідства, внаслідок російського обстрілу селища Борова було пошкоджено житлові будинки та будівлю дитячого садка.

Унаслідок удару Збройних сил Російської Федерації по селищу Борова Харківської області 27 березня загинула 12-річна дитина. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

"27 березня близько 21:20 російські військові обстріляли селище Борова Ізюмського району. Загинув 12-річний хлопчик", — повідомили у відомстві.

За інформацією прокуратури, у Боровій також пошкоджено житлові будинки та дитячий садок. Вид озброєння, яким ЗС РФ завдали удару, встановлюється.

Повідомляють, що за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством, розпочато досудове розслідування за процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області.

Обстріл Харківської області 27 березня: що відомо

Нагадаємо, 27 березня ЗС РФ двічі вдарили по Харкову: перший раз по загальноосвітній школі, другий — по дитячому майданчику між п'ятиповерхівками. За попередніми даними, обстріл було здійснено модифікованим боєприпасом УМПБ Д-30.

За інформацією глави МВС України Ігоря Клименка, внаслідок атаки ЗС РФ на Харків постраждали 19 осіб. Серед них є діти, а одного чоловіка врятувати не вдалося.

У Харківській обласній прокуратурі також повідомили, що внаслідок обстрілу в Харкові пошкоджено 14 багатоповерхівок. У деяких будинках вибито все скло з першого до верхнього поверху. Деякі балкони повністю зруйновані. Уламки будівельних конструкцій і російських снарядів валяються посеред двору з дитячим майданчиком.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що дії російських окупантів проти Харкова мають "особливо підлий вигляд" — спочатку ЗС РФ спробували залишити понад мільйон людей без електрики, а тепер ще й атакують місто авіабомбами.