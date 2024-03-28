Вступив до ЗСУ слідом за братами і батьком: на війні загинув 19-річний доброволець (фото)

Батько юнака хотів, щоб хоча би його молодший син не йшов воювати. Олег Федосєєв не послухався і підписав контракт зі ЗСУ. Родина про це дізналася, коли доброволець поїхав у відпустку.

На війні проти РФ загинув 19-річний доброволець Олег Федосєєв. Він разом із батьком служив у підрозділі "Сліпа Лють" Української добровольчої армії. Про смерть Героя сповістив журналіст Роман Бебех.

Так, усі троє синів 61-річного Феодосія Федосєєва пішли на фронт. Двоє старших стали до лав ЗСУ раніше, молодший — Олег, приєднався до війська пізніше і тихцем, щоб родина не знала, оскільки батько хотів, щоб хоча б молодший син не воював. Про своє рішення він розповів родині лише коли приїхав у відпустку.

"Син зараз зі мною! Щоб не сталось! Йому ще жити! Треба буде підставити грудь? Я підставлю! Але йому загинути не дам. Він молодий, йому жити треба!" — казав Феодосій в одному з інтерв'ю українським журналістам.

27 березня стало відомо, що син, якого він так беріг, загинув у бою з російськими окупантами.

"Дуже боляче. Вічна пам’ять Олегу! Дуже доброму та відповідальному громадянину. Пам’ятайте, якою ціною нам дається Незалежність!" – зазначив Роман Бебех.

Нагадаємо, що на фронті загинув боєць спецпідрозділу ГУР "Артан" Микола Надибський з позивним "Фізрук". Це сталося під час виконання бойового завдання 19 березня.

9 березня стало відомо про те, що на фронті загинув боєць 3-ї ОШБр Артем Жигадло з позивним "Ронін". Він брав участь в обороні Києва, воював на Запорізькому напрямку, під Бахмутом та в Авдіївці.