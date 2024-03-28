РФ передала Угорщині українських полонених: ЗМІ дізналися умови їхнього звільнення (фото)

За словами колишніх військовополонених, Будапешт висунув їм умову — не повертатися на територію України до закінчення бойових дій, проте п'ятеро з одинадцяти чоловіків все ж повернулися додому і поновилися на службі.

Двоє українських військовополонених, яких Російська Федерації передала Угорщині, розповіли про те, за яких умов це сталося. Про це пише Deutsche Welle.

Як зазначають журналісти, Іван та Андрій (імена змінено — ред.) були серед 11 українських військовополонених, яких Москва передала Будапешту в червні 2023 року через нібито угорське походження. При цьому чоловіки заявили, що не мають угорського коріння і вважають себе українцями.

Іван та Андрій зазначили, що перед відправленням до Угорщини їх допитали представники ФСБ, які повідомили їм, що їх звільнять, однак відвезуть не в Україну.

"Угорщина сказала Росії, що наші бабки могли бути угорцями, тому вони забирають своїх людей", — згадує Іван, посилаючись на слова російських спецслужб.

Колишні військовополонені зазначили, що з 11 закарпатців, переданих росіянами Угорщині, тільки один має угорське походження

"Але мені сказали: або ти говориш так, як треба — що ти угорець, або невідомо, чи довезуть тебе назад", — зазначив Андрій.

Чоловіки повідомили, що 8 червня їх посадили на літак до Стамбула, а звідти — до Будапешта, де їх зустрів представник Угорщини, який не назвався. Звільнені військовополонені зазначили, що їх поселили в готельному комплексі, не охороняли, не обмежували в пересуванні та спілкуванні з близькими, проте попросили не гуляти містом, доки вони не отримають статус біженців.

Крім того, Іван та Андрій стверджують, що представники Будапешта висунули їм умову — не повертатися на територію України до закінчення війни. Попри це, п'ятеро чоловіків все ж вирішили поїхати додому, включно з українцем угорського походження.

Представниця Уповноваженого з питань зниклих безвісти в Закарпатській області Власта Рейпаші зазначила, що порадила колишнім військовополоненим звернутися до посольства України в Будапешті. Відомство надало їм документи та дипломатичну машину для супроводу через угорсько-український кордон.

Після повернення в Україну п'ятеро колишніх військовополонених пройшли реабілітацію і були відновлені на службі. При цьому Андрій зазначив, що його вивели за штат і тепер він служить у тилу на Закарпатті, тоді як Іван залишився в штаті, але перебуває у відпустці за станом здоров'я.

Журналісти також з'ясували, що третій чоловік проходить лікування в психіатричній лікарні, четвертий повернуться на фронт, а п'ятий помер від пневмонії.

За словами Івана, після відпустки він планує звільнитися зі служби, щоб доглядати за дружиною з інвалідністю. Він зізнався, що не впевнений, чи залишиться в Україні. За його словами, він повернувся, щоб "не стати для країни зрадником".

Своєю чергою Андрій сказав, що хоче жити в Україні і не шкодує про повернення, хоч і розчарований тим, що не може ні продовжити службу з гідною оплатою, ні звільнитися.

"Якщо ми самі поїхали воювати, значить, ми підтримуємо цю країну. Я б не змінив свого рішення", — наголосив Андрій.

Нагадаємо, 20 червня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що країна нібито не причетна до вивезення 11 українських військовополонених із Росії.

При цьому представники Російської православної церкви підтвердили передачу Угорщині групи українських полонених, зазначивши, що всі вони — "закарпатського походження", а процес відбувся "в рамках міжцерковного співробітництва на прохання угорської сторони". Згодом місцевим медіа факт перебування військовослужбовців Збройних сил України на території Угорщини підтвердив віцепрем'єр із церковних справ цієї країни Жолта Шем'єна.