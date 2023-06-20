"Роблять, що хочуть": Угорщина відкидає причетність до вивезення українських військовополонених

За словами міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто, українські воїни нібито не захотіли зв'язуватись із владою, проте ніхто не заважає їм цього зробити.

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Петер Сійярто, міністр закордонних справ Угорщини, заявив, що його країна нібито не причетна до вивезення 11 українських військовополонених із Росії, які перебувають на території Угорщини. Про це у вівторок, 20 червня, повідомляє угорське видання Index.

Глава МЗС зазначив, що передача полонених відбулася після дискусій між церквою та релігійними організаціями, в яких держава не брала участі. Сійярто підкреслив, що полонені вільні в пересуванні Угорщиною і можуть зв'язатися з українською владою за своїм бажанням.

"Ці люди були звільнені на підставі цієї угоди, і вони вільні люди, вони можуть вільно пересуватися Угорщиною, вони можуть робити те, що хочуть, якщо вони хочуть зв'язатися з українською владою, вони можуть це зробити, я можу вам це гарантувати", — заявив Петер Сійярто.

Водночас ЗМІ повідомляли, що Золтан Ковач, державний секретар Угорщини з міжнародних комунікацій, повідомив, що солдатів було "звільнено в Росії" після співпраці між Російською православною церквою та Угорською благодійною службою Мальтійського ордену і "змогли з власної волі заявити, що вони хочуть приїхати до Угорщини".

Ковач сказав, що більшість солдатів також мають угорське громадянство, а решта "набула статусу біженців в Угорщині".

Тепер вони є "вільними людьми", які "можуть залишитися в Угорщині або залишити її будь-коли з власної волі", додав він.

Як українські військовополонені опинилися в Угорщині

Вперше про переведення 11 військовополонених ЗСУ до Угорщини стало відомо 8 червня, коли канцелярія глави Російської православної церкви патріарха Кирила оголосила, що "група українських військовополонених закарпатського походження, які брали участь у бойових діях [була] переведена до Угорщини" у той день відповідно до угоди, укладеним за посередництва церкви.

9 червня Олег Ніколенко, прессекретар Міністерства закордонних справ України, привітав звільнення солдатів, але заявив, що Київ не був проінформований про переговори, які призвели до цього, і зажадав, щоб його консулу було надано негайний доступ.

19 червня, Ніколенко заявив, що українські військовополонені "утримуються в ізоляції, не мають доступу до відкритих джерел інформації, їх спілкування з родичами відбувається у присутності третіх осіб, [і] їм відмовлено у праві встановити контакт із посольством України".

Також 19 червня глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що передача полонених здійснювалася на користь прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.