"Вільні люди": в уряді Угорщини розповіли про долю українських полонених, переданих РПЦ

Як розповів держсекретар уряду Угорщини Золтан Ковач, більшість із них мають угорське громадянство, решта набули статусу біженця.

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Уряд Угорщини каже, що звільнив українських військовополонених, переданих Російською православною церквою без згоди України. Про це пише CNN.

За словами державного секретаря Золтана Ковача, уряд не відмовляв українським дипломатам у доступі до 11 військовополонених. Вони були переправлені до Угорщини за сприяння Угорською благодійною службою Мальтійського ордену. Ковач сказав, що військовослужбовці хотіли вирушити до Угорщини з власної волі.

Він також зазначив, що більшість із них мають угорське громадянство, решта набули статусу біженця. Ковач сказав, що зараз усі вони свободи, а тому можуть залишити Угорщину будь-якої миті.

Тепер вони є "вільними людьми", які "можуть залишатися в Угорщині або можуть залишити Угорщину у будь-який час на власне бажання", додав він. За його словами, уряд більше не відстежує їхнє переміщення.

Зазначимо, що глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що передача полонених здійснювалася на користь прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

"Нам розповідають, що ті люди вільні робити те, що хочуть. Насправді це не так. Вони знаходяться під контролем, і навіть зустрічі з родичами тут украй дозовані. Консула, посла не пускають до них, попри наші наполегливі вимоги", — запевнив він.

Нагадаємо, 9 червня речник МЗС Олег Ніколенко повідомив, що Російська православна церква передала Угорщині одинадцять полонених українців угорського походження. Він запевнив, що уряд України не був проінформований щодо відповідних переговорів між країнами.

Пізніше, 19 червня, Ніколенко написав, що спроби України встановити прямий контакт із переданими Угорщині полоненими захисниками виявилися неуспішними.

Також 19 червня провідний прессекретар Єврокомісії із закордонних справ та політики безпеки Петер Стано закликав Угорщину пояснити ситуацію з вивезенням українських військовополонених із РФ.