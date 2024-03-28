Не виходять з дому: таджики-мігранти в РФ бояться, що їх відправлятимуть на фронт, — NYT

Зараз настрої в суспільстві нагадують 2000-ті роки, коли мусульмани з Кавказу зіткнулися з широко поширеною дискримінацією після серії терактів та конфлікту в Чечні.

У Москві мігранти з Таджикистану намагаються не виходити з дому, бо через теракт у "Крокус Сіті Холі" бояться, що їх депортують, або відправлять на війну в Україну. Про це пише The New York Times.

Серед затриманих за стрілянину в ТЦ "Крокус Сіті Хол" четверо затриманих є вихідцями з Таджикистану. Через це у російських соцмережах посилилася антимігрантська риторика. Влада для задоволення запитів прихильників війни пообіцяла посилити дії щодо мігрантів.

Як свідчить статистика в РФ, лише минулого року в Росії було офіційно зареєстровано майже 1 мільйон громадян Таджикистану — трудових мігрантів.

Менеджерка однієї з компаній, де працюють таджики-мігранти повідомила в коментарі NYT, що зараз настрої в суспільстві нагадують 2000-ті роки, коли мусульмани з Кавказу зіткнулися з широко поширеною дискримінацією після терактів і війни в Чечні.

"Таджики в Москві настільки налякані, що взагалі майже не виходять на вулицю", — сказала вона.

Таджицький правозахисник Сайданвар, який нещодавно залишив Москву, розповів, що зараз громадяни Таджикистану в РФ побоюються не тільки депортації, але й того, що їх можуть залучити до війни проти України.

"Таджики справді бояться, що російська влада почне масово відправляти їх на фронт воювати в якості помсти нашому таджицькому народу", — сказав він.

Стрілянина в "Крокус Сіті Хол" в Москві

22 березня в Москві невідомі люди, озброєні автоматами, зайшли в ТЦ "Крокус Сіті Хол" і почали розстрілювати відвідувачів.

Охоронці ТЦ із зброї мали лише електрошокери. Стрільці в будівлю заходили з двох напрямків і буди добре підготовленими, розповідають свідки.

Пізніше кількох стрільців затримали, а одному з них російські силовики показово відрізали вухо та намагалися змусити його зʼїсти.

Президент України Володимир Зеленський заперечив, що до теракту причетна Україна.