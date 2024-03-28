Майбутнє не безхмарне: які перспективи в артилерії в сучасній війні, — генерал США

Війна в Україні може призвести до зміни парадигми в підході військових до буксированих артилерійських систем, які дедалі більше застарівають. Фахівці більше схиляються до більш мобільних САУ.

Бойові дії в Україні визначили майбутнє буксированої артилерії, яке, на думку американських військових, зовсім не безхмарне. Ба більше, голова Командування перспективного розвитку армії США генерал Джеймс Рейні 27 березня заявив, що військове керівництво стало свідком кінця актуальності таких систем. Про це повідомляє Defense One.

"Я особисто вважаю, що ми стали свідками кінця ефективності буксированої артилерії. Майбутнє буксированої артилерії не надто оптимістичне", — сказав Рейні на конференції AUSA Global Force.

Заява Рейні підкреслює зміну парадигми в підході військових до артилерійських систем, сигналізуючи про нагальну необхідність модернізації артилерійського потенціалу армії.

Акцент зміщується на користь САУ

Традиційно армія покладалася на поєднання буксированої і самохідної артилерії, причому першу доставляли на вогневі позиції армійськими автомобілями. Однак Рейні наголосив, що майбутні артилерійські системи мають бути насамперед мобільними, і висловився за створення платформ, здатних "постійно рухатися" з мінімальним часом переміщення.

Підкреслюючи еволюційний характер сучасної війни, Рейні відзначив потенційні переваги мобільних систем непрямого вогню для легких піхотних підрозділів, таких як бригади Stryker.

Крім того, американський генерал висловив зацікавленість у вивченні автономних і роботизованих артилерійських систем для спільних наступальних операцій, що підкреслює прагнення армії використовувати передові технології для підвищення своєї оперативної ефективності.

Разом з тим армія, як і раніше, зосереджена на розширенні радіуса дії та вогневої потужності ствольної артилерії. Останні досягнення, такі як модифіковані артилерійські снаряди з дальністю понад 68 миль, розроблені для програми ERCA, демонструють постійні зусилля щодо впровадження інновацій та адаптації до мінливих викликів.

Росіяни не стоять на місці

Ці зусилля робляться на тлі повідомлень про те, що російські військові використовують передові системи спостереження, зокрема безпілотники, для швидкого наведення на ціль і нейтралізації ворожих об'єктів. Згідно з дослідженням Королівського інституту збройних сил, деякі артилерійські розрахунки ЗС РФ, що використовують власні безпілотники, можуть уражати цілі протягом 180 секунд після їх виявлення.

Оскільки характер військових дій продовжує змінюватися, армія США готова використовувати нові технології та стратегічні підходи, щоб зберегти свою конкурентну перевагу на полі бою.

Нагадаємо, військовий експерт Олександр Коваленко 27 березня висловив думку, що Росія поступово виснажується і не може підтримувати масштабне виробництво танків і артилерії, оскільки її військово-промисловий комплекс обмежений. За його словами, російський ВПК може відновлювати, ремонтувати, модернізувати свої танки й артилерію, але не виробляти їх з нуля.