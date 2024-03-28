В Дніпрі РФ готувала ракетний удар по військовому шпиталю, — СБУ (фото)

Підозрюваний хотів встановити орієнтовну кількість українських захисників, які перебували там на стаціонарному лікуванні. Також він стежив за медичним транспортом, що прибував на територію медзакладу.

Росія готувала ракетний удар по військовому шпиталю та по ТЕС у Дніпрі. Корегувальника затримали спецслужби. Про це повідомили у пресслужбі Служби безпеки України.

Зазначається, що кіберфахівці СБУ змогли виявити та попередити ракетний удар по військовій та критичній інфраструктурі Дніпра.

"Завдяки багатоетапній спецоперації просто "на гарячому" в обласному центрі затримано агента ФСБ, який проводив дорозвідку поблизу шпиталю Сил оборони. Зловмисник хотів встановити орієнтовну кількість українських захисників, які перебували там на стаціонарному лікуванні. Також він стежив за медичним транспортом, що прибував на територію медзакладу. Отримані відомості разом з координатами об’єкта фігурант намагався передати до ФСБ через анонімний чат у месенджері", — повідомили в СБУ.

Зібрану інформацію окупанти планували використати для підготовки ракетного удару по військовому шпиталю у Дніпрі.

Також ціллю РФ у Дніпрі стала місцева теплова електростанція, яка забезпечує світлом велику частину Дніпра. Підозрюваний на телефон зафіксував периметр ТЕС та прилеглу територію.

За даними слідства, агентом виявився 22-річний місцевий житель, якого у лютому цього року дистанційно завербував кадровий співробітник російської спецслужби. На нього вийшли завдяки тому, що він активно шукав підробіток у російських телеграм-каналах.

За співпрацю з окупантами фігурант отримував на власні банківські реквізити грошову "винагороду".

"Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення", — зазначили в СБУ.

Нагадаємо, що СБУ і Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський затримали зрадника у званні підполковника ЗСУ, який працював на ворогабезкоштовно — за "ідею". Він передав ворогові всю можливу розвідувальну інформацію, інформацію з різних інформаційних потоків України, зокрема з обмеженим доступом.