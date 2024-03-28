Бомбардувальники JH-7A відзначилися під час навчань: що відомо про китайські машини (фото)

Експерти зазначили, що винищувачі-бомбардувальники JH-7A призначені в основному для тактичного бомбометання і протикорабельної оборони. Але під час навчань вони виконали завдання з безпосередньої підтримки з повітря сухопутних сил.

У Китаї під час недавніх навчань відзначився винищувач-бомбардувальник JH-7A ВПС Народно-визвольної армії Китаю (НВАК), надаючи безпосередню повітряну підтримку сухопутним військам. Під прикриттям літаків РЕБ літаки JH-7A швидко виконали бойове завдання, зігравши ключову роль у захопленні позицій умовного противника. Про те, як проявили себе китайські JH-7A під час навчань, розповіли оглядачі Global Times.

У матеріалі йдеться, що під час нещодавніх міжвідомчих навчань, проведених командуванням Південного театру військових дій НВАК, китайський винищувач-бомбардувальник JH-7A продемонстрував свою адаптивність і ефективність у забезпеченні ближньої авіаційної підтримки наземних сил.

Літак продемонстрував здатність оперативно реагувати на запити наземних підрозділів про підтримку вогнем з повітря. В умовах переважного вогню з боку противника JH-7A швидко прибув на місце, встановив зв'язок з наземними підрозділами і завдав точних ударів по заданих цілях.

За словами китайського військового експерта, який виступив на умовах анонімності, навчання продемонстрували еволюцію JH-7A від тактичного бомбардувальника до універсальної платформи, здатної виконувати функції ближньої авіаційної підтримки. Цей перехід набуває особливого значення після того, як Китай зняв з озброєння свій спеціалізований ударний літак Q-5.

Винищувач-бомбардувальник JH-7A ВПС НВАК

"Родзинкою навчань стало те, що JH-7A, від самого початку винищувач-бомбардувальник, призначений переважно для тактичного бомбометання, протикорабельної оборони та самооборони класу "повітря-повітря", дістав завдання завдавати ударів за безпосередньої підтримки з повітря", — підкреслив експерт.

Місце JH-7A в армії Китаю

Після появи новітніх проєктів ударних літаків США і Росії, таких як F-15E і Су-34, Китай швидко зрозумів, що їхній парк Q-5 технологічно відстав. Тому перед конструкторами стояло завдання зі створення нового надзвукового важкого ударного літака. Програма розробки почалася наприкінці 1980-х років, коли Китай прагнув зміцнити свій потенціал морської авіації.

Китайський штурмовик Q-5

Цей двомоторний двомісний винищувач-бомбардувальник був спроєктований Nanchang Aircraft Corporation, а потім модернізований Xi'an Aircraft Corporation. Початковий варіант, JH-7, вперше піднявся в повітря 1988 року.

Він був оснащений різними системами, зокрема радаром JL-10A і різними засобами радіоелектронної протидії, що робило його універсальною платформою для штурмування наземних цілей і морських ударних завдань.

Літак був спроєктований за нормальною аеродинамічною схемою з високорозташованим крилом, що має подвійний кут стріловидності. Екіпаж літака складався з двох осіб — льотчика і штурмана-оператора.

Основні тактико-технічні характеристики літаків сімейства JH-7

JH-7 має 7 вузлів зовнішньої підвіски для розміщення різних видів озброєння, включно з протикорабельними ракетами YJ-81/C-801K з дальністю пуску до 40-50 км і авіабомбами калібром до 1500 кг. Для повітряного бою на крилах були передбачені пілони для ракет "повітря-повітря" типу PL-5, а також 23-мм двоствольна гармата "Тип 23-III", що була аналогом російської ГШ-23Л.

Уже модернізований варіант JH-7А отримав здатність застосовувати сучасне кероване озброєння — наприклад, протирадіолокаційні ракети YJ-91 (та ж російська Х-31П) і протикорабельна С-803К.

Деякі експерти вважають, що загалом машина особливо вигідно не відрізняється від аналогічних літаків інших країн. Єдине, що було відзначено — JH-7 залишився єдиним у своєму класі носієм значно дешевших і масовіших китайських авіаційних ударних засобів ураження.

Нагадаємо, Китай активно використовує винищувачі-бомбардувальники JH-7 для патрулювання і входження в розпізнавальну зону ППО Тайваню.