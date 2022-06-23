До зони дії ППО Тайваню ввійшли 22 китайські військові літаки, — Міноборони

Тайвань відреагував на військову активність китайських сил і підняв свої сили повітряного патрулювання, також випущено радіопопередження та розгорнуто зенітно-ракетні комплекси у бік літаків Китаю.

У Міноборони Тайваню заявили, що до розпізнавальної зони дії протиповітряної оборони острова 23 червня ввійшли 22 китайські військові літаки. Про це оборонне відомство Тайваню повідомили у Twitter.

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За інформацією Міноборони острова, китайські винищувачі рухалися до південно-західної частини острова. На Тайвані відреагували на військову активність китайських сил та направили сили повітряного патрулювання для реагування та стежили за літаками. Також випустили радіопопередження та розгорнули зенітно-ракетні комплекси в бік китайських літаків.

Серед китайських повітряних військових суден спостерігаються два протичовнові літаки Y-8 ASW, п'ять китайських винищувачів-бомбардувальників JH-7, два реактивні бомбардувальники H-6, десять ударних винищувачів J-16, один транспортний літак Y-8 EW і два літаки дальнього радіолокаційного виявлення KJ-500.

Нагадаємо, це вже не перші повітряні активності китайських сил навколо острова. 21 червня в Міноборони Тайваню повідомили, що в зоні дії ППО острова опинилися 29 китайських літаків. Тайвань підняв по тривозі свої військово-повітряні сили, а також випустив радіопопередження та розгорнув зенітно-ракетні комплекси.

Раніше, 14 червня у Китаї підписали указ про проведення "невійськових" операцій. Він повинен забезпечити правову основу для мирних військових операцій, що може бути загрозою для Тайваню.