В зону действия ПВО Тайваня вошли 22 китайских военных самолета, — Минобороны

Тайвань отреагировал на военную активность китайских сил и поднял свои силы воздушного патрулирования, также были выпущены радиопредупреждения и развернуты зенитно-ракетные комплексы в сторону самолетов Китая.

В Минобороны Тайваня заявили, что в опознавательную зону действия противовоздушной обороны острова 23 июня вошли 22 китайских военных самолета. Об этом оборонное ведомство Тайваня сообщили в Twitter.

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По информации Минобороны острова, китайские истребители двигались в южно-западную часть острова. На Тайване отреагировали на военную активность китайских сил и направили силы воздушного патрулирования для реагирования и следили за самолетами. Также были выпущены радиопредупреждения и развернуты зенитно-ракетные комплексы в сторону китайских самолетов.

Среди китайских воздушных военных суден наблюдаются два противолодочных самолета Y-8 ASW, пять китайских истребителей-бомбардировщиков JH-7, два реактивных бомбардировщика H-6, десять ударных истребителей J-16, один транспортный самолет Y-8 EW и два самолета дальнего радиолокационного обнаружения KJ-500.

Напомним, это уже не первые воздушные активности китайских сил вокруг острова. 21 июня в Минобороны Тайваня сообщили, что в зоне действия ПВО острова оказались 29 китайских самолетов. Тайвань поднял по тревоге свои военно-воздушные силы, а также выпустил радиопредупреждение и развернул зенитно-ракетные комплексы.

Ранее, 14 июня в Китае подписали указ о проведении "невоенных" операций. Он должен обеспечить правовую основу для мирных военных операций, что может послужить угрозой для Тайваня.