ЗС РФ модернізували авіабомби: Гуменюк розповіла про особливості та застосування на фронті

Ворог частіше застосовують авіаційні бомби на Запорізькому напрямку, в Донецькій, Харківській і Сумській областях. На Херсонщині зафіксовані поодинокі випадки, розповіла речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

Збройні сили Російської Федерації почали модернізувати авіабомби та застосовувати їх на певних ділянках фронту. Про це повідомила речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк під час телемарафону.

Вона зауважила, що у своєму арсеналі ворог має велику кількість керованих авіаційних бомб.

"Вони (росіяни, — ред.) продовжують модернізацію, зокрема, авіабомб зі звичайних до рівня керованих. Вони споряджуються "крильцями" і набувають збільшеної летючості", — сказала Наталія Гуменюк.

За її словами, така авіабомба може долати 60-70 кілометрів. Крім цього, Гуменюк розповів про певну тенденцію, помічену на фронту. Зокрема, у Херсонській області противнику проблематично застосовувати тактичну авіацію, також окупанти бояться ураження. Тому частіше атаки КАБами відбуваються на Запорізькому напрямку, в Донецькій, Харківській і Сумській областях.

Наталія Гуменюк повідомила, що саме на Херсонщині було зафіксоване застосування КАБів 26 і 27 березня, проте це поодинокі випадки, якщо порівнювати з тим, що восени росіяни завдавали удари десятками авіабомб.

Вона наголосила, що цей напрямок для ЗС РФ "проблематичний", тому вони застосовують тактичну авіацію з використанням ракет типу Х-31, Х-35, Х-59.

Нагадаємо, 27 березня голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що ЗС РФ атакував Харків за допомогою модифікованого боєприпасу УМПБ Д-30. В результаті атаки є загиблі та постраждалі.

25 березня ветеран АТО Євген Дикий заявив, що на Сумщині спостерігається складна ситуація через російські бомбардування КАБами. За його словами, противник використовує модернізовані радянські авіабомби.