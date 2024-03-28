Продавали "білі квитки": на Одещині затримали працівника ТЦК і правоохоронця (фото)

За даними слідства, ділки були затримані під час передачі 7 тисяч доларів.

В Одеській області завершено розслідування щодо працівника Роздільнянського районного ТЦК та правоохоронця, які займалися продажем "білих квитків" серед військовозобов'язаних. Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

Через свого знайомого в правоохоронних органах співробітник військкомату запропонував одному з громадян, які підлягають призову на військову службу, допомогти з отриманням документів, що підтверджують його непридатність до призову.

Фігурант навіть пропонував своїм "клієнтам" обрати "причину непридатності":

через шлюб із жінкою з інвалідністю;

через обмеження за станом здоров'я.

Чоловіки були заарештовані ще в лютому цього року під час передачі семи тисяч доларів.

Затриманим за ч. 2 ст. 28 і ч. 2 ст. 369-2 КК України загрожує тюремний строк до 5 років.

В Одеській області затримали працівника ТЦК і правоохоронця В Одеській області затримали працівника ТЦК і правоохоронця В Одеській області затримали працівника ТЦК і правоохоронця

Нагадаємо, що в грудні 2023 року в поліції Одеської області повідомили, що правоохоронці викрили працівника територіального центру комплектування, який допомагав ухильникам тікати за кордон.

А 8 березня поблизу КПП "Порубне" в Чернівецькій області було затримано вантажний бус, у якому було 34 чоловіки призовного віку. Ухильники заплатили 10 тисяч євро водієві, щоб той вивіз їх до Румунії.