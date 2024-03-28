Фальшивий капелан: посадовець Київської ОВА працював на російські спецслужби, — СБУ (фото)

Чоловік хотів влаштуватись до Десантно-штурмових військ, щоб встановити довірливі відносини з командуванням підрозділів та передавати потрібну інформацію кураторам з ГРУ. Для цього посадовець Київської ОВА зробив собі фальшиву "довідку" про те, що він є капеланом однієї з релігійних конфесій.

Співробітник одного з департаментів Київської обласної військової адміністрації (ОВА) намагався стати капеланом у Десантно-штурмових військах, щоб мати змогу передати розвідувальні дані та місця дислокації українських військ російським спецслужбам. Про це повідомила пресслужба СБУ.

"Агент хотів "записатися" до однієї з бойових бригад ДШВ (Десантно-штурмові війська, — ред.), щоб шпигувати за місцями її базування та переміщення у напрямку передової. У подальшому фігурант мав встановлювати довірливі відносини з командуванням підрозділів десантно-штурмових військ ЗСУ", — йдеться у повідомленні.

В СБУ уточнили, що чоловік зробив собі фальшиву "довідку" про нібито належність до парафіян однієї з конфесій, щоб видати себе за капелана. Оскільки киянин був дистанційно завербований кадровим співробітником російського ГРУ, російська спецслужба давала йому "випробувальні" завдання ще під час його роботи у Київській обласній військовій адміністрації.

"У такий спосіб він сподівався розширити свої "можливості" щодо збору даних про озброєння, робочі плани та бойові операції українських захисників", — зазначили в пресслужбі СБУ.

Колаборанта затримали, коли він уже проходив співбесіди у штабі Командування українських десантників щодо "зарахування" до лав ЗСУ. В його мобільному телефон знайшли листування з російським ГРУ.

СБУ затримала посадовця Київської ОВА, який хотів шпигувати за ЗСУ під виглядом капелана Переписка підозрюваного з куратором з ГРУ Переписка підозрюваного з куратором з ГРУ Переписка підозрюваного з куратором з ГРУ

Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України ("державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану"). Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, 28 березня співробітники СБУ затримали чоловіка, який хотів встановити орієнтовну кількість українських захисників, які перебували у військовому шпиталі у Дніпрі на стаціонарному лікуванні. Також він стежив за медичним транспортом, що прибував на територію медзакладу.

26 березня СБУ і головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський затримали зрадника у званні підполковника ЗСУ, який працював на ворога безкоштовно — за "ідею". Він передав ворогові всю можливу розвідувальну інформацію з різних інформаційних потоків України, зокрема з обмеженим доступом.