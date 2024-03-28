Тріщини в пропаганді: експерти виявили ключові недоліки китайських стелс-винищувачів J-20

Попри заяви Китаю про стелс-характеристики, саме вони викликають в аналітиків великі питання, а саме — великі поверхні крила та перероблений з російських зразків двигун.

Китайський винищувач J-20 став предметом численних спекуляцій і дебатів у військових колах, при цьому виникає безліч запитань щодо його можливостей і бойової готовності. Хоча Китай представляє цей літак як грізного конкурента американським винищувачам п'ятого покоління, таким як F-22 і F-35, реальна ситуація може бути зовсім іншою. Про це пише The EurAsian Times, де було окреслено ключові недоліки китайського літака.

Стелс-характеристики

Одним з основних аспектів, що викликають критику експертів, є можливості J-20 щодо забезпечення скритності. Незважаючи на заяви Китаю про стелс-характеристики, конструктивні особливості літака, включно з різкими обводами і великими поверхнями крила, викликають сумніви щодо його ефективності в плані ухилення від виявлення радарами.

Крім того, більші розміри J-20 порівняно із західними аналогами сприяють збільшенню радіолокаційної помітності, що потенційно знижує його можливості щодо забезпечення скритності.

Таким чином "козирна карта" китайського винищувача може бути всього лише елементом пропаганди керівництва країни в умовах інформаційної війни.

"Багато що, що виходить із Китаю про його збройові платформи, є пропагандою та інформаційною війною для залякування супротивників", — вважають оглядачі.

Проблеми з двигуном і авіонікою

Також розробка J-20 була затьмарена проблемами з його двигуном WS-15. Повідомлення про вибухи силової установки і побоювання щодо довговічності монокристалічних лопаток турбіни, які не витримують високих температур, викликали сумніви в надійності та ефективності літака. А нездатність двигуна створити достатню тягу для надкруїзного польоту ще більше посилює ці побоювання.

"Китайські авіаційні двигуни здебільшого були перероблені з російських, які погано сконструйовані для приховування радіолокаційних та інфрачервоних сигнатур. WS-15, як і раніше, відстає від графіка, а надійність, довговічність і ремонтопридатність залишаються проблемою", — вважають експерти.

Ефективність радарної системи AESA і комплексу радіоелектронної боротьби J-20 також перебуває під питанням. Китай явно відстає від Заходу в галузі авіоніки.

Відсутність експорту

Попри заяви Китаю про можливості J-20, зокрема про його роль у бойових діях з перевагою в повітрі, зовнішніх продажів літака не було. Навіть такі близькі союзники, як Пакистан, не виявили особливого інтересу до цих машин, віддаючи перевагу більш компактним альтернативам, як-от J-31 або турецькому винищувачу KAAN. Скепсис навколо J-20 підсилюють побоювання з приводу вартості, оперативної готовності та якості підготовки.

Автори матеріалу додали, що китайські державні ЗМІ можуть хвалитися симуляцією бойових успіхів J-20 проти західних літаків, але відсутність реальних бойових дій і участі в міжнародних навчаннях змушує сумніватися в його реальних характеристиках.

Висновки

Експерти дійшли висновку, що хоча Пекін продовжує просувати J-20 як символ своєї військової могутності, численні проблеми і питання, на які немає відповідей, ставлять під сумнів його ефективність як винищувача п'ятого покоління. Поки ці проблеми не будуть вирішені і J-20 не продемонструє свої можливості в реальних сценаріях, скептицизм щодо його справжнього потенціалу, найімовірніше, збережеться.

"Крім того, що китайські державні ЗМІ розповідають про участь J-20 у багатьох навчаннях, цей літак навіть не був представлений ВПС Пакистану (PAF) у навчаннях серії "Шахін", а також у самому Китаї в навчаннях "Шахін" у вересні 2023 року, що відбувалися в Цзюцюані. Це свідчить про невпевненість в ефективності та ремонтопридатності літака", — підсумували оглядачі.

Раніше повідомлялося, що з 2021 року Китай значно наростив виробництво винищувача п'ятого покоління J-20, який призначений виключно для китайських військово-повітряних сил. На сьогодні, зазначають експерти, понад 10 авіабригад ВПС НВАК можуть мати на озброєнні стелс-винищувач J-20.