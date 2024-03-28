Урятував побратимів від хімзброї, але отримав опік: у ЗСУ розповіли про подвиг бійця (відео)

Як згадує український захисник із позивним "Ярий", у бліндаж, де було четверо військових, російський дрон скинув гранату з отруйним газом. Однак блискавична реакція бійця допомогла уникнути серйозних поранень.

У Збройних силах України розповіли про героїчний учинок бійця 1-ї окремої танкової Сіверської бригади ЗСУ на позивний "Ярий", який урятував своїх товаришів зі служби від скидання боєприпаса з отруйною речовиною. Відповідне відео опубліковала пресслужба бригади.

За даними українських захисників, Збройні сили Росії вкотре, порушуючи міжнародні норми ведення війни, скинули газову гранату в бліндаж бійців стрілецького батальйону.

"Ярий" зреагував миттєво — викинув боєприпас із речовиною, що уражає легені, за межі бліндажа, але отримав опік.

Боєць показав гранату, яку скинули росіяни

"Гранату скинули з дрона, і вона закотилася до нас у бліндаж. Нас було четверо. Просто якось машинально все сталося. Після того, як викинув її, отримав опік. Через те, що виходить газ із неї, вона гаряча, а я в той момент не розумів цього. Я її схопив, викинув і все. І вже потім зрозумів, що в мене пече рука", — розповів "Ярий".

На момент атаки в бліндажі перебували четверо українських військовослужбовців, включно з "Ярим". Завдяки його вчинку троє бійців не постраждали, а "Ярий" відбувся опіком.

Нагадаємо, 21 березня повідомлялося, що на Запоріжжі в районі Роботиного боєць 65-ї бригади ЗСУ випадково пробрався на позицію ЗС РФ, подолавши мінне поле. Боєць обстежив місцевість і зрозумів, що вони покинуті ворогом, тому викликав підкріплення.

Раніше, 5 лютого повідомлялося, що бійці ДПСУ дроном урятували пораненого побратима. Через поранення боєць не міг самостійно пересуватися, а евакуювати його не могли, оскільки ворожі позиції були за сотню метрів.