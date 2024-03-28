Реакція на ядерні погрози Путіна: США перекинули в Європу стратегічні бомбардувальники

Американський генерал Джеймс Хекер сказав, що бомбардувальники B-1B Lancer і допоміжний персонал проведуть серію місій для навчання разом із союзниками.

Сполучені Штати відправили до Європи стратегічні бомбардувальники. Так, два літаки B-1B Lancer були перекинуті з Техасу на авіабазу Морон в Іспанії, збільшивши угруповання до чотирьох бомбардувальників. Про це повідомило Командування ВПС США в Європі.

"Бомбардувальники перейшли на театр військових дій Європейського командування, пройшовши через Баренцове море. Протягом усіх місій чотири літаки США діяли в міжнародному повітряному просторі в повній відповідності з міжнародним правом", — сказано в повідомленні.

У США повідомили, що бомбардувальники і допоміжний персонал проведуть серію місій для навчання разом із союзниками і партнерами під час розгортання.

"Наша здатність виконувати польоти в Арктиці і розміщувати стратегічні бомбардувальники на передових позиціях у Європі має важливе значення", — прокоментував перекидання командувач ВПС США в Європі генерал Джеймс Хекер.

Він додав, що розміщення B-1B в Іспанії спрямоване на те, щоб гарантувати союзникам і партнерам "прихильність" США підтримці стабільності в регіоні.

Як зазначили журналісти російського видання Moscow times, про перекидання бомбардувальників стало відомо за місяць після того, як президент РФ Володимир Путін виступив із посланням Федеральним зборам, у якому знову повторив ядерні погрози на адресу Заходу.

"Тепер наслідки для можливих інтервентів будуть набагато трагічнішими. Вони повинні розуміти, що у нас теж є зброя, яка може вражати цілі на їхній території", — сказав глава Кремля.

Тоді ж Путін додав, що це "загрожує конфліктом із використанням ядерної зброї, а отже, знищенням цивілізації".

Нагадаємо, у ГУР повідомили, що РФ не зможе використати теракт під Москвою для ескалації війни. За словами представники розвідки Андрія Юсова, влада РФ використовуватиме теракт у ТЦ "Крокус Сіті Хол" під Москвою для посилення мобілізації.

Також ЗМІ писали, що Кремль може застосувати проти України "нову зброю". Як вважає експерт Хеміш де Бреттон-Гордон, нові повітряні атаки на Україну знову поставили під загрозу Запорізьку атомну електростанцію. Навколо ядерного об'єкта терміново потрібно створити демілітаризовану зону.