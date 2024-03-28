Таємно слідкували: через кадри з нібито начальником ТЦК Рівненщини проведуть перевірку (відео)

Належну оцінку нададуть як змісту змонтованого відеоряду, так і факту встановлення камер для прихованого спостереження у стінах службового приміщення, розповіли в пресслужбі ТЦК.

У мережі оприлюднили відео за участі нібито начальника одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) у Рівненській області. Внаслідок цього інциденту розпочали службову перевірку. Про це повідомляє пресслужба Рівненського обласного ТЦК та СП у Facebook.

За інформацією у дописі, надалі належну оцінку нададуть як змісту змонтованого відеоряду, часового проміжку, так і факту встановлення камер для таємного відеоспостереження у стінах службового приміщення.

Через відео з нібито начальником ТЦК Рівненщини проведуть службову перевірку

Окрім того, як запевняють у пресслужбі, ініційовано звернення до відповідних правоохоронних органів щодо "сприяння у розслідуванні та обʼєктивному, всебічному з’ясуванні всіх обставин події".

Зазначимо, на відповідну подію відреагували й у Сухопутних військах ЗСУ, де у Facebook зʼявився допис з ідентичним змістом, як і на сторінці Рівненського ОТЦК та СП.

Через відео з нібито начальником ТЦК Рівненщини проведуть службову перевірку

Скандальне відео з начебто начальником ТЦК Рівненщини: що відомо

Відповідний відеозапис оприлюднили у соцмережах ще у середу, 27 березня. На кадрах видно, як, ймовірно, начальник одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Рівненської області спершу цілується з однією жінкою у військовій формі, а згодом й з іншою.

Нагадаємо, раніше у пресслужбі столичної поліції повідомили, що працівник ТЦК та СП одного з районів Києва вимагав від власників автомобілів $900, щоб за пришвидшеною процедурою поставити авто на військовий облік. У разі відмови погрожував відправити автівки на потреби ЗСУ.