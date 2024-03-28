"Потрібна допомога": Росія збирається піти в наступ до літа, — Зеленський (відео)

За словами глави держави, військовим уже зараз потрібна допомога для того, щоб підготувати солдатів до відбиття атак з боку РФ. Однак через те, що Силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію на фронті, партнери Києва вважають, що у ЗСУ є сили.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія планує піти в наступ до літа 2024 року. Про це він сказав в інтерв'ю CBSnews.

Глава держави зазначив, що бригади Сил оборони готують до "важливих дій".

"Зважаючи на факт дефіциту амуніції, дефіциту відповідної зброї й зважаючи на те, що ми починаємо готувати бригади до відповідних важливих для нас дій, ми стабілізували ситуацію. Вона краща, ніж два-три місяці тому. Цією інформацією ми ділимося з нашими партнерами та говоримо, що Росія готуватиме контрнаступальні дії", — зазначив Зеленський.

За його словами, у планах Кремля почати операцію не пізніше червня 2024 року.

"Це може бути кінець травня, може бути червень місяць. До цього ми повинні не тільки готуватися, не тільки стабілізувати, тому що партнери дуже радіють, що ми стабілізували, вони кажуть, — окей, у вас є сили. Ми кажемо — ні. Нам потрібна зараз допомога для того, щоб готувати відповідні бригади, яким доведеться воювати за нашу землю, особливо в момент контрнаступальних дій, які Росія хоче почати", — додав Зеленський.

Нагадаємо, німецьке видання Die Welt писало, що Україна стоїть перед загрозою переходу до оборони, що може призвести до "замороженого конфлікту" вже 2024 року.

Також нагадаємо, 20 березня голова німецької парламентської фракції Соціал-демократичної партії Рольф Мютценіх, до якої належить канцлер Олаф Шольц, заявив, що не має наміру відмовлятися від своєї пропозиції щодо необхідності заморожування війни в Україні, попри те, що в уряду ФРН протилежий погляд.