Додатковий строк для Пушиліна: СБУ повідомила нові підозри ватажкам "ДНР"

Служба безпеки задокументувала нові злочини ватажків терористичної організації "ДНР", які організували "вибори президента РФ" на тимчасово окупованій частині Донеччини та звітували Кремлю про нібито підтримку незаконного голосування з боку мешканців регіону.

Очільнику окупаційної адміністрації Донецької області Денису Пушиліну, одному з керівників "виборчого штабу" Володимира Путіна Артему Жогу та очільнику "виборчкому ДНР" ⁠Володимиру Висоцькому повідомили про підозри за організацію масових фальсифікацій щодо участі мешканців тимчасово окупованих територій України у виборах президентах Росії. Про це повідомила пресслужба СБУ.

"Щоб зробити там видимість "голосування", гауляйтер Пушилін приїхав до міста разом із заступником керівника адміністрації президента рф Сергієм Кирієнком. Серед руїн тимчасово захопленого райцентру вони зробили для росЗМІ зрежисоване "відеозвернення" начебто місцевих жителів, щоб їх долучили до "виборів" країни-агресора", — йдеться у повідомленні.

У відомстві уточнили, що вони "звітували" до Москви про нібито максимальну підтримку незаконних виборів з боку мешканців регіону. Для цього "малювали голоси" на користь очільника Кремля навіть із повністю зруйнованої Авдіївки.

"Жога формував керівний склад окупаційних "виборчкомів" і особисто контролював підсумки "голосування". Відповідні вказівки він давав Висоцькому, який організовував подворові обходи у супроводі озброєних загарбників. Під час таких "рейдів" його учасники вимагали поставити "потрібні" відмітки у незаконних бюлетенях", — зазначили в СБУ.

СБУ повідомила про підозри ватажкам "ДНР" Фото: СБУ

Усім трьом фігурантам повідомили про заочну підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України ("колабораційна діяльність"). Зловмисникам загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Потрібно зазначити, що за матеріалами СБУ ватажок терористів "ДНР" Денис Пушилін вже отримав заочно 15 років ув'язнення, а Жога – 12 років, тобто для них майбутні судові вироки будуть "додатковими".

Нагадаємо, що президентські вибори в Росії відбулися 15-17 березня та проходили в умовах жорстких обмежень, які посилювалися незаконною агресивною війною Росії проти України, про що йдеться в заяві високого представника ЄС від імені всього Європейського Союзу.

Нагадаємо, 28 березня Служба безпеки України затримала чоловіка, який хотів влаштуватись до Десантно-штурмових військ, щоб встановити довірливі стосунки з командуванням підрозділів та передавати потрібну інформацію кураторам з ГРУ. Для цього посадовець Київської ОВА зробив собі фальшиву "довідку" про те, що він є капеланом однієї з релігійних конфесій.

27 березня правоохоронці викрили та затримали двох мешканців Києва, які організували канал постачання наркотичного засобу (кокаїну) з Європейського Союзу до України, а потім реалізовували "товар" гуртовими партіями під час особистих зустрічей із замовниками, які надалі забезпечували збут по території країни у роздріб.