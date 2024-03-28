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Розбили вщент: прикордонники показали, як знищили російський РЕБ дронами (відео)

Тетяна Зарембо
Фото: Скриншот | Прикордонники Харківського загону знищили ворожий РЕБ дронами

За інформацією ДПСУ, техніка ЗС РФ виявилася абсолютно безпорадною перед аерозвідниками Харківського прикордонного загону.

У четвер, 28 березня, у мережі з’явилося відео, на якому зафіксовано знищення російського РЕБу за допомогою дронів. Про це повідомила Держприкордонслужба в офіційному телеграм-каналі.

Українські прикордонники знищили російський комплекс РЕБ у Харківській області, а процес зафільмували. Як зазначається у повідомленні, спочатку аеророзвідка видивилася ворожий РЕБ, після чого ударні дрони за кілька скидів знищили систему вщент.

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"Абсолютно безпорадним виявився РЕБ окупантів перед аерозвідниками Харківського прикордонного загону. Здавалося, мав би наші БПЛА глушити, але куди там!" — йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що екіпаж 53-ї ОМБр ім. князя Володимира Мономаха під час бою за 15 хвилин знищив три танки противника. Водночас в бригаді зазначили, що три російські танки було підбито трьома пострілами.