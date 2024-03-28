Російські окупанти обстріляли Херсон, Харківщину й Донеччину: є загиблі (фото)

Під час обстрілів російських окупантів у Херсоні, Харківській і Донецькій областях загинули четверо людей, пошкоджено чимало приватних і багатоквартирних будинків.

У четвер, 28 березня, російські агресори обстріляли з різних видів озброєння Херсон і громади в Харківській і Донецькій областях. Фокус зібрав усе, що відомо на цей момент.

Херсон

В обласному центрі голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін в офіційному телеграм-каналі повідомив, що окупанти обстріляли таксі з пасажирами, унаслідок чого 50-річний водій автівки загинув на місці.

"Двоє пасажирів, 36-річний чоловік і 39-річна жінка, поранені. Їх доставили до лікарні, де їм надають медичну допомогу", — зазначив він.

Фото: Telegram Фото: Telegram

Донецька область

28 березня зранку ДСНС повідомили, що окупанти нанесли авіаудар по місту Миколаївка Краматорського району. Удар припав на житловий масив і частково зруйнував двоповерховий багатоквартирний будинок.

Фото: ДСНС

"Понад три години тривали аварійно-рятувальні роботи, надзвичайники розібрали 20 тонн зруйнованих будівельних конструкцій і вилучили з-під завалів тіло загиблої жінки", — ідеться в повідомленні рятувальної служби.

Фото: ДСНС Фото: ДСНС

ДСНС зазначила, що пошкоджено 22 приватні та багатоквартирні будинки.

Харківська область

Поліція Харківської області в офіційному Facebook розмістила інформацію, що о 10-й годині ранку російські окупанти вдарили по місту Вовчанськ і селу Мочанівка Куп’янського району.

На Куп’янщині біля поліклініки в цивільному автомобілі від поранень померла 57-річна жінка, травми отримав її чоловік.

Фото: Нацполіція України

"У Вовчанську ворожий снаряд потрапив на подвір’я приватного будинку, де перебував 60-річний чоловік. Він отримав уламкові вогнепальні поранення. Також із контузією до лікарні доставлений 48-річний мешканець Вовчанська", — повідомили поліцейські.

Фото: Нацполіція України

Удень 28 березня поліція Харківської області знову повідомила, що російські окупанти вдруге обстріляли Вовчанськ, а також селище Високий Харківського району та село Курилівка Куп’янського району. Загинув чоловік, поранено трьох жінок.

Унаслідок артилерійського обстрілу в місті Вовчанськ сталася пожежа в приватному будинку. 59-річний господар згорів у будинку.

Трохи пізніше окупанти вдарили по Харківському району. Боєприпас влучив у приватні домогосподарства. Поранення отримала 71-річна мешканка селища Високий.

Пошкоджено понад 10 будинків, господарчі споруди. За попередніми даними, вибухнула ракета Х-35У.

Згодом російські агресори обстріляли село Курилівка. Тут, імовірно, удару завдали керованою авіабомбою. В результаті постраждали дві жінки — 56 й 58 років. Мешканки села від госпіталізації відмовилися.

На місцях подій працюють слідчо-оперативні групи, криміналісти, вибухотехніки.

За фактами порушення законів і звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 27 березня ЗС РФ запустили по Харкову авіабомби, унаслідок чого постраждали близько 20 людей. Поранення отримали діти віком 13, 9 й 2 років, а наймолодшому потерпілому всього 3 місяці. Одна людина загинула. Цілями окупантів стали багатоповерхівки й дитячий садок.