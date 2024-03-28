"Запустять плеяду фейків": в ЦПД попередили про дії РФ напередодні нового наступу до літа

Російські окупанти поширюють дезінформацію про те, що ЗСУ не те, що "не здатні дійти до кордонів 1991 року, а й навіть утримати те, що є".

Російські окупанти готують масштабну кампанію з дезінформації українців і дискредитації ЗСУ на тлі спроби нового наступу в травні-червні. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко в ефірі проєкту "Тема з Мосейчук".

Він розповів, що загарбники прагнутимуть навіяти, що ЗСУ не те, що "не здатні дійти до кордонів 1991 року, а й навіть утримати те, що є". Паралельно з цим можна чути й пропозиції щодо домовленостей.

Окупанти поширюватимуть фейки про бунти в українській армії. Зі слів Коваленка, вони вигадують різні історії про бунти офіцерського складу проти нового головнокомандувача.

"Там дуже багата плеяда фейків", – пояснив фахівець.

За основу кампанії росіяни братимуть певні події на фронті та в тилу ЗСУ, "роздуватимуть" справжні масштаби заподіяної шкоди. Коваленко звернув увагу на нещодавні удари по українських областях та оперативне поширення дезінформації стосовно російських наступів.

"Удар КАБом по Харкову — за цим одразу ж хмара, що 350 тисяч, яких не існує, але які підуть до Харкова. Удар по Сумщині — за цим хмара, що там є 100 тисяч людей якихось, які зберуться і підуть на Суми", – додав Коваленко.

Дивитися з 1 години 30 хв

Наступ Росії та заява Зеленського

У планах Кремля, як заявив президент Володимир Зеленський, почати наступальну операцію не пізніше червня 2024 року. З його слів, військовим уже зараз потрібна допомога для того, щоб підготувати солдатів до відбиття атак з боку РФ. Однак через те, що Силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію на фронті, партнери Києва вважають, що у ЗСУ є сили.

Нагадаємо, 28 березня Зеленський заявив, що системи Patriot, які зараз в Україні, передали не США, а інші країни. З його слів, Україні потрібні далекобійні ракети та більше систем Patriot, а паритет в артилерії дозволить розпочати наступальні дії.