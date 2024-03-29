ЗС РФ атакували Україну ракетами і БПЛА: били по критичній інфраструктурі, є поранений

Вибухи прогриміли на території Дніпропетровської, Черкаської та Хмельницької областей. За даними моніторингових каналів, окупанти запустили кілька ракет по Кам'янському.

У ніч на 29 березня Збройні сили Російської Федерації здійснили обстріл території України. Фокус зібрав перші подробиці атаки.

Портал "Суспільне" повідомив, що в місті Кам'янське Дніпропетровської області прогриміли вибухи. Журналісти також пишуть, з посиланням на місцевих жителів, що в одному з районів міста зникло світло.

За даними медіа, вибухи також було чути в Дніпрі.

Начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак зазначив, що ЗС РФ атакували низку об'єктів критичної інфраструктури регіону.

Пізніше чиновник повідомив, що внаслідок російського обстрілу в Кам'янському районі поранено чоловіка. За його словами, постраждалого госпіталізовано у важкому стані.

"Основна мета ворога — наші люди та об'єкти забезпечення життєдіяльності населення", — констатував глава ОВА.

За інформацією моніторингового каналу "Миколаївський Ванек", росіяни запустили в бік Кам'янського кілька крилатих ракет. Про пуск щонайменше однієї ракети також попереджали Повітряні сили ЗСУ.

Начальник Черкаської обласної військової адміністрації (ОВА) Ігор Табурець повідомив, що регіон зазнав атаки безпілотних літальних апаратів. Як зазначає чиновник, станом на 00:07 сили ППО вже збили кілька дронів.

Крім того, "Суспільне" повідомило про вибухи на території Хмельницької області. На момент публікації новини офіційні особи не коментували атаку.

Нагадаємо, у ніч на 28 березня Збройні сили Російської Федерації атакували територію України дронами. Вибухи було чути в Харкові, Запоріжжі та Дніпрі. Харківський міський голова Ігор Терехов заявив про пошкодження кількох будівель у Київському районі міста. Начальник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що в обласному центрі є постраждалі.

Прессекретар Сил оборони півдня Наталія Гуменюк також повідомила, що 28 березня на Одещині російські окупанти намагалися потрапити в об'єкт енергосистеми, але сили української ППО ліквідували загрозу.