Зранку ЗС РФ вдарили по енергооб'єктах: в "Укренерго" розповіли про наслідки

Унаслідок російської атаки було завдано шкоди тепловим і гідроелектростанціям. У Дніпропетровській і Харківській областях введено відключення світла.

У ніч на 29 березня Збройні сили Російської Федерації здійснили масований обстріл України, під час якого було пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури. Про це повідомили у пресслужбі "Укренерго".

"Росіяни під час комбінованої атаки вкотре вдарили по енергетичних об'єктах", — ідеться в заяві.

Повідомляється, що внаслідок російського обстрілу було пошкоджено теплові та гідроелектростанції в центральному та західному регіонах України.

В "Укренерго" також зазначили, що у зв'язку з атакою в Дніпропетровській області введено аварійні відключення, а в Харківській — графіки погодинних відключень.

В "Укренерго" розповіли про наслідки обстрілу ЗС РФ Фото: Укренерго

Нагадаємо, вранці російські окупанти атакували територію України "Кинджалами" та крилатими ракетами. Вибухи прогриміли в Дніпропетровській, Хмельницькій та Івано-Франківській областях. ЗМІ повідомляли, що в деяких районах Дніпра спостерігаються проблеми зі світлом.

Крім того, вночі ЗС РФ вдарили по Україні безпілотними літальними апаратами і запустили кілька ракет по місту Кам'янське, що в Дніпропетровській області. Вибухи також пролунали в Черкаській і Хмельницькій областях.