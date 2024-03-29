Якщо ухвалять закон: кого першочергово мобілізують до ЗСУ у квітні 2024 року

Законопроєкт про мобілізацію ухвалили в першому читанні ще в лютому. Наразі Верховна Рада повинна проголосувати за документ у другому читанні, після чого президент його підпише.

В Україні триває воєнний стан і загальна мобілізація. У результаті призвати на військову службу можуть усіх військовозобовʼязаним громадян, яких ВЛК визнала придатними, та які не мають відстрочки чи броні. Видання "Уніан" розповіло, як може змінитися процес мобілізації у квітні в разі прийняття законопроєкту №10449.

Кого зі студентів мобілізують до ЗСУ

У разі прийняття законопроєкту мобілізувати можуть аспірантів, що навчаються на контракті. Студенти, які здобувають другу освіту чи повторно вступили на ступінь, навчаються на заочній чи дистанційній формі також не матимуть відстрочки від призову.

Натомість призивати не зможуть здобувачів фахової, фахової передвищої та вищої освіти, що навчаються на денній чи дуальній формі й здобувають рівень освіти вищий за попередній. Це ж стосується докторантів й інтернів на денній чи дуальній формі. Крім цього, призову не підлягатимуть наукові й науково-педагогічні працівники закладів освіти зі ставкою хоча б 0,75.

Як зміниться процес призову осіб з інвалідністю

Законопроєкт пропонує чоловіків з інвалідністю вважати непридатними до служби. Проте громадяни, які отримали інвалідність після початку повномасштабного вторгнення, не будучи військовослужбовцями, повинні пройти ВЛК для підтвердження статусу й ступеня інвалідності.

Крім цього, нардепи вирішили прибрати статус "обмежено придатного" та залишили лише "придатного" та "непридатного". Всі громадяни, які раніше були визнані обмежено придатними до служби, повинні будуть повторно пройти ВЛК протягом девʼяти місяців після прийняття документа.

Нагадаємо, раніше адвокат Андрій Межирицький повідомив, що деяких чоловіків з інвалідністю можуть не призивати до лав ЗСУ. За його словами, це захворювання дозволяє виключити чи обмежити можливість призову.

Раніше член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявив, що в Україні не планують робити призовний вік нижчим за 25 років.