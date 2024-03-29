На Вінниччині іранський Shahed впав та здетонував біля житлових будинків: подробиці (фото)

Від вибуху повилітали шибки, пошкоджено сам будинок, гараж, паркан і газову трубу. В населеному пункті без світла залишилися 17 приватних будівель.

Вночі 29 березня РФ атакувала Україну дронами та ракетами. Ворожі БпЛА збивали і на Вінничині. Один з дронів-камікадзе вибухнув у приватному секторі Жмеринського району. Про це повідомила пресслужба ДСНС,

"Вночі ворог знову атакував Вінниччину дронами. У селі Северинівка Жмеринського району безпілотник впав поблизу житлового будинку та здетонував. Від вибуху повилітали шибки, пошкоджено сам будинок, гараж, паркан і газову трубу. Пожежі вдалося запобігти", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на щастя, внаслідок вибуху "шахеда" ніхто з місцевих жителів не постраждав. Через падіння безпілотника в населеному пункті пошкоджено електромережі, через що без світла залишилися 17 будинків.

Нагадаємо, що 29 березня в Повітряних силах повідомили, що основний удар припав на паливно-енергетичний сектор України. Силам ППО вдалося знищити 84 цілі. Росіяни били "Кинджалами", крилатими й балістичними "Іскандерами", а також ракетами Х-101/Х-555.

Під час ворожого обстрілу було пошкоджено обʼєкти енергетичної інфраструктури у кількох областях.

28 березня в ГУР попереджали, що Росія готується до масованих ракетних атак по мирних містах і називають ці удари "ударами відплати".